O governo do México deve estar de acordo com a legalidade no caso ‘El Mayo’ Zamboda: Beltrones

Ele Senador Manlio Fabio Beltrones insistiu que o governo do México deve estar de acordo com a legalidade no caso Ismael “El Mayo” Zambada.

O governo do México deve estar de acordo com a legalidade, finalmente se for assumido que foi uma extração ilegal, passe ao pedido de apresentar à justiça mexicana “, disse Sonor Senator.

Disse que o governo está totalmente seguro, mesmo que não declare para que seja Extração ilegalMas “por outro lado, ele também tem certeza de que é um bom crime, por muitos anos no México e nos Estados Unidos e já o encontrou”.

No entanto, ele enfatizou que, por outro lado, agora ele também sabe que foi uma pessoa que passou os cartéis opostos em seu país.

Tenho certeza de que o governo do México deve ter o desempenho adequado: “o senador Beltrones foi repetido.

