O governo do TN deveria apresentar um plano revisado para uma zona ecologicamente sensível ao redor da Reserva de Tigres de Anamalai, diz Annamalai

O governo de Tamil Nadu deveria apresentar ao Ministério do Meio Ambiente, Florestas e Mudanças Climáticas da União um plano revisado para a zona de proteção proposta ao redor da Reserva de Tigres de Anamalai, disse K. Annamalai, presidente estadual do Partido Bharatiya Janata (BJP), em. Coimbatore na terça-feira.

O plano revisto deverá ter em conta as opiniões dos residentes de Valparai e áreas próximas. O projecto de proposta para a Zona Eco Sensível, que foi recentemente divulgado pelo Ministério, abrangia a estrada principal Pollachi – Valparai, plantações de chá e aldeias tribais na Zona Eco Sensível.

A Reserva de Tigres Anamalai cobre 1.479,87 quilômetros quadrados, incluindo 958,59 quilômetros quadrados. da área central. No entanto, o movimento dos tigres está contido em 20% desta área em Valparai e Top Slip. As áreas centrais da Reserva de Tigres de Anamalai foram notificadas em 2007 e as áreas periféricas em 2012. Locais como Aliyar, Angalakurichi, Sethumadai e Vettaikaranpudur também foram abrangidos. Ele alegou que as opiniões do município de Valparai e do coletor distrital de Coimbatore não foram levadas em consideração quando a notificação foi emitida.

Em 2021, um posto de controle foi estabelecido em Valparai depois que o DMK chegou ao poder e isso afetou a subsistência da população de Valparai, pois afetou o afluxo de turistas. A zona ecologicamente sensível traria mais restrições e o público registou o seu protesto nas reuniões do Gram Sabha.

Portanto, o governo deveria levar em conta a opinião pública e apresentar um plano revisado, disse ele.