O governo do TN nunca procurou descartar a linha Madurai-Thoothukudi BG, diz o ministro

O Ministro dos Transportes, SS Sivasankar, negou no sábado a afirmação do Ministro das Ferrovias Ashwini Vaishnaw de que a linha BG Madurai-Thoothukudi via Aruppukottai foi abandonada com base em um pedido por escrito do governo estadual.

“É uma afirmação infundada. O governo do Estado nunca enviou nada por escrito contra o projeto. Em vez disso, sempre insistiu na sua implementação”, disse Sivasankar num comunicado.

Vaishnaw, que esteve em Chennai na sexta-feira, disse aos repórteres que o projeto foi abandonado porque o governo de Tamil Nadu escreveu ao governo da União expressando seu desejo de desfazê-lo.

Sivasankar disse que coletores de Madurai, Virudhunagar e Thoothukudi foram orientados a adquirir vários hectares de terra para o projeto. “O processo de aquisição de terrenos foi dividido em dois e avança bem. O governo já concedeu sanção administrativa e os despachos foram emitidos em 25 de abril de 2023 e 22 de setembro de 2023”, disse. O Ministro recordou a carta do Ministro-Chefe MK Stalin ao Ministro das Ferrovias, datada de 18 de outubro de 2024, solicitando fundos para Madurai-Thoothukudi e outros projetos.

“Sendo assim, como o ministro da União pode dizer que o governo do estado exigiu o abandono do projeto?” perguntado.

Sivasankar disse que o governo estadual escreveu uma carta à Southern Railway em 12 de dezembro de 2024, buscando detalhes sobre o status do projeto e a alocação orçamentária.

“Na sua resposta, a Southern Railway disse que embora a linha de 18 km entre Meelavittan e Melamarudur já estivesse concluída, propôs congelá-la devido às fracas perspectivas de transporte de mercadorias”, disse o Ministro.

Ele disse: “O Ministro (da União) deve alocar fundos adequados para o projeto, conforme exigido pelo Ministro Chefe…”