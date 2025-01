O governo dos EUA recebe uma IA especial

O OpenII lançou um cliente ChatGPT dedicado para o governo dos EUA, com o objetivo de permitir que as agências inserissem informações confidenciais em modelos de inteligência artificial em “Ambiente seguro”, “ Após o sucesso de seu rival chinês Deepsek.

Os funcionários do governo já estão entre os usuários mais ativos do ChatGPT, disse Opelai. Desde janeiro de 2024. Mais de 90.000 indivíduos por 3.500 agências federais, estaduais e locais fizeram mais de 18 milhões de consultas, informou a empresa.

“Se nossos produtos estiverem disponíveis para o governo dos EUA, queremos garantir que a IA sirva ao interesse nacional e ao bem público, alinhado aos valores democráticos, ao mesmo tempo que capacitando os criadores de políticas a integrar essas habilidades para fornecer melhores serviços ao americano pessoas,” “ Openii declarou na terça -feira.













A nova plataforma, Chatgpt Gov, foi construída no OpenAI’s “Flagship” O modelo GPT-4O, que a empresa afirma se destacar em interpretação textual, abstrato, codificação, análise de imagens e matemática.

O Gov ChatGPT operará no ambiente garantido pela hospedagem do governo, incluindo servidores comerciais e governamentais do Microsoft Azure. Esta configuração permitirá agências “Gerenciando suas próprias demandas de segurança, privacidade e conformidade”, Linha de vendas do Governo Open -Ov, Felipe Millon, disse ele a repórteres durante uma chamada de imprensa.

O anúncio de Openai ocorre exatamente quando o presidente Donald Trump chamou seu concorrente chinês de sucesso “Call de alerta” Para nós, empresas tecnológicas.













O iniciador sediado em Hangzhou lançou seu aplicativo assistente de IA no início deste mês e, nesta semana, tornou -se o maior entusiasmo para um aplicativo gratuito na US App App Store. Os modelos Deepseeek V3 e R1 são considerados concorrentes diretos nos modelos Openi GPT-4O e O1. A palavra que a startup chinesa conseguiu criar um modelo de IA competitivo sem acesso aos principais chips americanos e, em uma fração de custos, causou confusão nos mercados globais de mercado, e as ações da produção de energia e chips são transferidos na segunda -feira.

Enquanto o OpenAI afirma que o GOV do ChatGPT permitirá que as agências dos EUA processem “Informação não sensível”, A plataforma em si ainda não foi certificada pelo governo dos EUA. De acordo com as tendências digitais, o ChatGPT Enterprise-OGVIR, que é baseado no GOV-JOSH do ChatGPT, não aprovou o Programa Federal de Gerenciamento de Riscos e Autorização para lidar com dados que não são de criação. OpenAI admitiu isso, afirmando que era “Ele acredita que essa infraestrutura acelerará a autorização interna”.