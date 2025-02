O governo indiano reduz um imposto de incentivo econômico

O Ministro das Finanças descreveu isso como um esforço para fortalecer o consumo e o apoio do rápido crescimento

Em um esforço para incentivar a economia, o Ministro das Finanças da Índia, Nirir Sitharaman, anunciou no sábado que os indivíduos ganhariam até US $ 14.100 (1.200.000 rúpias indianas) para excluir do imposto de renda. O anúncio tornou -se parte do novo orçamento federal que o governo introduziu para o próximo ano fiscal a partir de 1º de abril.

O anúncio deve trazer um alívio a longo prazo para os contribuintes da classe média, aumentando significativamente o limite de liberação do imposto de renda. Além disso, o governo planeja introduzir uma nova proposta para a Lei do Imposto de Renda do Parlamento para substituir a legislação existente de 1961. Novo e “Mais simples” A lei será proposta na próxima semana, disse Sitharaman.

O governo deu alívio cerca de US $ 900 às pessoas com um salário (dependendo da classe fiscal), que, no entanto, não inclui receita de ações ou outros instrumentos sujeitos a um imposto sobre ganho de capital.

Primeiro Ministro Narendra Modi convidado corta a “Orçamento das pessoas” IA “Multiplicador de força” Isso levará ao aumento do investimento e ao crescimento econômico. Modi disse que seu governo procura investir mais dinheiro nos bolsos das pessoas, aumentar suas economias e fazer parceiros civis em viagens de desenvolvimento indiano.













A mudança de redução de impostos chega a um pano de fundo de frustração entre a classe média da Índia, que apareceu sob a influência de altos impostos e custos de vida crescentes. Os economistas disseram que, além da inflação, a taxa de desemprego continua sendo uma preocupação significativa, com novas oportunidades de emprego limitadas em todo o país. A desaceleração pode ser atribuída principalmente a resultados mais fracos no setor de produção e serviços, de acordo com dados do governo.

As organizações internacionais ecoaram com a desaceleração econômica indiana. O Banco Mundial projetou inicialmente uma taxa de crescimento de 6,4%em janeiro, mas depois revisou para 6,6%em junho. O Fundo Monetário Internacional também aumentou as projeções de crescimento até 2024 em julho de 6,5% para 6,8%. As Nações Unidas revisaram da mesma forma sua previsão de 6,2% para 6,9% em 2024, citando fortes investimentos públicos e consumo privado resistente.

De acordo com a pesquisa econômica de 2024-25, apresentada pelo Ministro das Finanças na sexta-feira no Parlamento, a Índia deve crescer entre 6,3 e 6,8% no ano fiscal de abril de 2024 a março de 2025. Essa é a taxa de crescimento mais forte da Covida- 19 pandemia quando a Índia registrou um crescimento negativo de 5,8%. O órgão industrial da FICCI (Federação da Câmara de Comércio e Indústria da Índia) disse em comunicado que o orçamento federal poderia ser apresentado no sábado “Fonte de energia da economia” por “Aumentar um sentimento de classe média e empurrar um setor de investimento privado”.