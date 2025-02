O governo interino de Bangladesh expressa preocupação com as tentativas de ‘vandalismo, ataques de incêndio causados

O governo interino do professor de Bangladesh, Muhammad Yunus, expressou preocupação com os ataques de “vandalismo e tentativas de incêndio” da residência fundadora do pai do país em Dhaka.

A ala de imprensa do principal consultor Yunus emitiu a última declaração na quinta -feira dizendo: “O governo interino observa com uma profunda preocupação de que algumas pessoas e quartos estejam tentando vandalizar e incendiar diferentes instituições e estabelecimentos em todo o país”.

“O governo evitará tais atividades com uma mão forte. O governo interino está pronto para proteger a vida e a propriedade dos cidadãos”, disse ele e prometeu ações punitivas graves contra pessoas e salas preocupadas com as agências de aplicação da lei.

A ala de imprensa do consultor principal emitiu a declaração horas depois que o governo interino disse que a demolição da quarta -feira da residência fundadora do pai de Bangladesh, Sheikh Mujibur Rahman, era indesejável, mas foi causada pelo discurso provocador do primeiro -ministro Sheikh Hasina da Índia .

“O vandalismo na residência de 32 Dhanmondi não era intencionalmente e indesejado. . . (Mas) as declarações inflamatórias feitas pelo xeque fugitivo Hasina da Índia contra o levante de Julio criaram uma profunda raiva entre o povo, que se manifestou neste incidente ”, disse a ala da imprensa no comunicado.

Ele disse que a sra. Hasina insultou e desprezou que foram sacrificados na revolta de julho. Ela falou no mesmo tom que costumava falar quando ameaçava todos os envolvidos na revolta maciça, acrescentou.

Um grande grupo de manifestantes demoliu 32 Dhanmondi, a sra. Hasina e a residência ancestral de sua irmã mais nova Sheikh Rehana usando escavadeiras depois de colocá -lo em chamas e, durante a quinta -feira, eles o danificaram ainda mais com ferramentas operadas manualmente.

O Sheikh Mujib liderou bastante o movimento da autonomia antes da independência e a luta subsequente pela independência desta câmera e foi morta junto com a maioria de seus familiares em um golpe militar realizado por um grupo de oficiais militares relativamente juniores em 15 de agosto de 1975 .

A sra. Hasina e a sra. Rehana sobreviveram a Putsch, pois estavam em uma turnê na Alemanha na época e depois doaram a casa que foi dirigida por uma confiança como museu.

A máfia queimou a estrutura primeiro em 5 de agosto de 2024, quando o regime da Liga Awami da sra. Hasina foi demolido e demolido na noite de quarta -feira, coincidindo com um discurso on -line do premier deposto.

Um grupo de tropas do exército surgiu em casa para convencer os atacantes a deixar o local, mas respondeu com vaias e depois deixou o local.

Bangladesh apresentou na quinta -feira um protesto formal contra as atividades da sra. Hasina na Índia, entregando uma nota de protesto ao Alto Comissário do país em Dhaka.

“Ligamos para o Alto Comissário da Índia, uma vez que o Alto Comissário não estava aqui e demos a ele nossa nota de protesto”, disse o consultor de relações externas ou o ministro das Relações Exteriores de fato, M Touhid Hossain, disse ele aos jornalistas em uma sessão informativa em seu cargo aqui.

Ele disse que Dhaka pediu anteriormente a Nova Délhi para impedir que a sra. Hasina participe de tais atividades “, mas não recebemos nenhuma resposta”, mas mais uma vez Bangladesh transmitiu suas objeções através do enviado interino de Enviado Indian Pawan Badhe e “vamos observar o que Ações indianas levam a Índia.