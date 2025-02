O governo italiano nega que provocasse jornalistas e ativistas migrantes usando spyware Paragon

O governo italiano negou na quarta -feira (12 de fevereiro de 2025) que ele espionou jornalistas e ativistas migrantes usando spyware, mas disse que cooperaria com uma investigação sobre “vulnerabilidades” depois de pelo menos sete telefones celulares italianos foram aparentemente vigilantes de grau militar de grau militar . .

O Serviço de Mensagens do WhatsApp da META informou dezenas de pessoas em toda a União Europeia em 31 de janeiro que haviam sido atacadas em um ataque de spyware usando soluções da empresa cibernética israelense.

Jornalistas de atacantes de spyware

Em uma declaração fornecida pelo escritório de imprensa da Itália da Meta, o WhatsApp disse que havia interrompido o que chamou de “uma campanha de spyware paragon que foi endereçada a vários usuários, incluindo jornalistas e membros da sociedade civil”.

Depois O guardião O jornal relatou a história, o governo italiano confirmou em 5 de fevereiro que pelo menos sete telefones celulares italianos estavam envolvidos e que a Agência Nacional de Segurança Cibernética, que informa o Gabinete do Primeiro Ministro, para investigar, havia ativado.

Ele disse que outros telefones direcionados tinham um número de Bélgica, Grécia, Letônia, Lituânia, Áustria, Chipre, República Tcheca, Dinamarca, Alemanha, Holanda, Portugal, Espanha e Suécia.

Falando à Câmara Baixa do Parlamento na quarta -feira, o ministro do Gabinete, Luca Ciriani, confirmou que o governo italiano por muitos anos teve um contrato com as soluções da Paragon para fornecer recursos de coleta de inteligência para combater o terrorismo e outras ameaças para a segurança nacional.

Mas ele insistiu que a lei era “rigorosamente respeitada” e negou que o governo tivesse usado a tecnologia para espionar jornalistas ilegalmente. Ele ameaçou ações legais contra qualquer reivindicação ao contrário.

“De qualquer forma, depende das autoridades judiciais determinar a fonte das vulnerabilidades que foram reivindicadas”, disse ele, acrescentou que os serviços de inteligência italiana “estão prontos para fornecer apoio total”.

Contrato paragon da empresa cibernética israelense com a Itália

O guardião Ele relatou que Paragon interrompeu seu contrato com a Itália depois que o ataque do spyware foi divulgado, mas Ciriani disse que o contrato com os serviços de inteligência continua. Isso sugere que um segundo contrato foi cancelado, talvez com outra agência para aplicar a lei ou o departamento de polícia. Israel Haaretz O jornal disse que a Paragon tinha dois contratos com a Itália para grafite, uma tecnologia de vigilância de graduação militar capaz de invadir os smartphones.

Não houve resposta imediata a um email que busque comentários enviados à Paragon Solutions.

Entre os italianos atacados estavam Luca Casarini, o chefe do grupo de resgate do Mediterrâneo, salvando humanos, e Francesco Cancelato, editor do novo site de fãs, ambos cujo trabalho criticou o governo.

Ambos confirmaram nas entrevistas na quarta -feira que o WhatsApp havia relatado em 31 de janeiro que seus telefones haviam sido infectados com spyware. A mensagem que receberam do WhatsApp sugeriu que eles se comunicassem com o Citizen Lab, com base na Mock School da Universidade de Toronto, que há anos desempenhou um papel principal na exposição de piratas de computadores apoiados pelo estado.

Canzelato disse que achava que havia sido atacado por piratas de computadores que queriam ver o que a página de fã de histórias de pesquisa se desenvolveu. Ele se recusou a especular sobre quem poderia ter sido. A Fanpage publicou relatórios secretos nos quais os jornalistas se infiltraram no ramo da juventude do primeiro partido Minonglia Meloni e o comportamento neo -fascista exposto.

Casarini, por outro lado, dirige um grupo de ajuda que resgata os migrantes no Mediterrâneo e criticou o apoio do governo italiano às patrulhas de suas costas da Líbia para impedir que os contrabandistas dos contrabandistas saçam.