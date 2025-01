O Governo poderá apresentar uma nova lei do Imposto sobre o Rendimento na sessão do Orçamento

O governo, na próxima sessão orçamental do Parlamento, deverá apresentar uma nova Lei do Imposto sobre o Rendimento que procura simplificar a actual lei de TI, torná-la compreensível e reduzir o número de páginas em cerca de 60%.

A Ministra das Finanças, Nirmala Sitharaman, no seu orçamento de Julho, anunciou uma revisão abrangente da Lei do Imposto sobre o Rendimento, de seis décadas, de 1961, no prazo de seis meses.

“A nova lei do Imposto sobre o Rendimento será apresentada na sessão Orçamental do Parlamento. Será uma nova lei e não uma alteração à lei existente. Actualmente, o projecto de lei está a ser analisado pelo Ministério da Justiça e provavelmente será apresentado no Parlamento na segunda metade da sessão do Orçamento”, disse uma fonte.

A sessão orçamentária está agendada de 31 de janeiro a 4 de abril. A primeira metade (31 de Janeiro a 13 de Fevereiro) começará com o discurso do Presidente Draupadi Murmu na sessão conjunta de Lok Sabha e Raya Sabha, seguido pela apresentação do Estudo Económico para 2024. 25. O Orçamento da União para 2025-26 será apresentado em 1º de fevereiro.

O Parlamento reunir-se-á novamente em 10 de março e permanecerá em sessão até 4 de abril.

Em linha com o anúncio orçamental da Sra. Sitharaman para uma revisão abrangente da Lei de TI de 1961, a CBDT criou um comité interno para supervisionar a revisão e tornar a Lei concisa, clara e fácil de compreender, o que reduzirá as disputas. litígios e proporcionar maior segurança fiscal aos contribuintes. Além disso, foram criados 22 subcomités especializados para analisar vários aspectos da lei.

Foram solicitadas contribuições e sugestões do público em quatro categorias: simplificação da linguagem, redução de litígios, redução da conformidade e disposições redundantes/obsoletas.

O Departamento de Imposto de Renda recebeu 6.500 sugestões de partes interessadas em relação à revisão da Lei.

Fontes disseram que as disposições e capítulos serão significativamente reduzidos e as disposições obsoletas serão removidas.

A Lei do Imposto de Renda de 1961, que trata da imposição de impostos diretos (informática pessoal, imposto corporativo, imposto sobre transações de valores mobiliários, além de imposto sobre doações e heranças) tem atualmente cerca de 298 seções e 23 capítulos.

“O esforço é reduzir o volume em aproximadamente 60%”, acrescentou a fonte.

Sitharaman disse no seu discurso sobre o orçamento de julho de 2024 que o objetivo da revisão é tornar a lei concisa, lúcida, fácil de ler e compreender.

Isto reduzirá disputas e litígios, proporcionando assim segurança fiscal aos contribuintes. Também reduzirá a demanda envolvida em litígios. A proposta é que seja concluído em seis meses, disse ele.