O governo Trump cancela a extensão de proteção de deportação para os venezuelanos

Ordem de Noem na terça -feira, ele assinou no mesmo dia em que fez seus comentários de abertura ao pessoal do Departamento de Segurança Nacional, afeta vários grupos de venezuelanos.

O Presidente Biden concedeu um estado protegido temporário (TPS) aos venezuelanos em vários pontos durante sua administração, proteção de deportação para aqueles que não podem retornar ao seu país devido a distúrbios ou um desastre natural.

Em uma entrevista na Fox News na manhã de quarta -feira, Noem novamente se referiu amplamente aos migrantes como “sujas” e criticou o governo Biden por estender proteções.

Noem disse que o novo pedido mostra: “Não íamos seguir o que ele fez para amarrar nossas mãos, que seguiremos o processo, avaliar todas essas pessoas que estão em nosso país, incluindo os venezuelanos que estão aqui”.

O pedido de Noem falhas em uma abordagem “romance” de seu antecessor, Alejandro Mayorkas para estender a proteção com sua ordem de 10 de janeiro, chamando sua análise de “fina e inadequadamente desenvolvida”.

A ordem dos Mayorkas efetivamente consolidou grupos de venezuelanos que receberam proteções em momentos diferentes.

Com o Vacurator de Noem, os venezuelanos que receberam TPS em 2021 poderão permanecer no país até setembro, enquanto aqueles que receberam as proteções em 2023 poderão mantê -los até abril.

“Isso é uma indignação! A Venezuela é atualmente uma ditadura violenta. Milhares fugiram para a Flórida para se juntar aos membros da família aqui através do programa TPS ”, o representante Darren Soto (D-FLA). escreveu em x.

“Eles estão ajudando nossa economia e parte da nossa comunidade. Esta será uma sentença de morte para muitos.

Sob a liderança do presidente Nicolás Maduro, a Venezuela viu um êxodo enorme de sua população.

Pelo menos 7,7 milhões de pessoas fugiram do país do ano passado, um número de vários grupos estimou que entre 20 % e 25 % da população total.

Maduro foi acusado de ocultar sua perda nas eleições presidenciais mais recentes, com Edmundo González atualmente reconhecido pelos Estados Unidos como o presidente eleito da Venezuela.

Além dos distúrbios políticos, o país enfrenta a ampla escassez de alimentos.

