O governo Trump para demitir 2.000 trabalhadores da USAID

O governo Trump disse no domingo (23 de fevereiro de 2025) que está eliminando 2.000 posições na Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional e colocando todos, exceto uma fração de outros em todo o mundo.

Ocorre depois que um juiz federal permitiu que o governo avançasse ao levar milhares de funcionários da USAID do trabalho nos Estados Unidos e no mundo. O juiz do distrito americano Carl Nichols rejeitou as súplicas para manter sua estadia temporária no plano do governo em uma demanda por funcionários.

Os avisos foram enviados para trabalhadores da USAID e vistos por A imprensa da associação.

“A partir das 23:59 EST no domingo, 23 de fevereiro de 2025, todo o pessoal de aluguel direto da USAID, com exceção do pessoal designado responsável pelas funções críticas da missão, liderança central e/ou programas especialmente designados, a licença administrativa será colocado em todo o mundo ”, diz os avisos.

A medida aumenta um ataque de um mês para a agência que fechou sua sede em Washington e fechou milhares de programas de ajuda e desenvolvimento em todo o mundo após um esforço para congelar a assistência externa. O presidente Donald Trump e seu principal cortador de custos, Elon Musk, argumentam que o trabalho de ajuda e desenvolvimento é um desperdício e promove uma agenda liberal.

Os avisos dos tiros e as folhas são inseridos em centenas de contratados da USAID que recebem cartas finais finais durante o fim de semana, de acordo com cópias que AP Visto.

A natureza geral das cartas de notificação aos contratados da USAID, excluindo os nomes ou posições daqueles que os recebem, pode dificultar a rejeição dos trabalhadores a obter benefícios de desemprego, disseram os trabalhadores.

Um juiz diferente em um segundo processo ligado ao desmantelamento da USAID bloqueou temporariamente o congelamento da assistência estrangeira e disse na semana passada que o governo continuou a manter ajuda e pelo menos restaurar o financiamento temporariamente para programas em todo o mundo.