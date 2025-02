Neljedi Pandor diz que Afiforum precisa aceitar a responsabilidade no meio das acusações de que ele espalhou desinformação, o que fez Trump para sancionar praetoria

Ex -ministro de Relações Internacionais e Cooperação, o Dr. Nelji Pandor acredita que a forte responsabilidade de reparar a cerca nos Estados Unidos da África do Sul deve estar localizada na porta do grupo Lobiš Afiforum.

Nas últimas semanas, o Lobby Group e seus parceiros enfrentaram um golpe de retorno sem precedentes para a África do Sul, acusado de uma campanha pela interferência americana com a política e a desinformação da África do Sul se espalharam para influenciar o presidente Donald Trump nos termos africanos.

No início deste mês, a LIO relatou que várias organizações na África do Sul insistem que o Afiforum deve ser acusado de traição das principais campanhas nos Estados Unidos, referindo -se à ação contra a lei sobre transformação e expropriação na África do Sul. Depois disso, Trump divulgou uma série de sanções contra a África do Sul, incluindo uma redução na ajuda financeira necessária.

Em uma entrevista à Emither Newzro Africa, um veterano de diplomata disse que os procedimentos dos EUA foram baseados na apresentação errada através das narrativas falsas que alguns sul -africanos perfuraram.

“Acredito que isso se baseia na apresentação errada. Para desenvolver política sem verificar com os representantes oficiais de um país, os representantes eleitos, parece -me que isso é bastante incomum. É claro que não sei sobre o que eles baseiam suas informações, talvez alguns sul -africanos tenham contado histórias de horror – histórias que eram completamente falsas “, disse ela.

“Parte disso foi colocada na porta do Afiphorum, não sei se eles são responsáveis ​​por isso, mas parecem desempenhar um papel forte nela. Como um sul -africano leal e patriótico, a responsabilidade muda para o afiforum para realmente Vá e esclareça que o que foi dito talvez não carregue nenhum programa contra nossos cidadãos na África do Sul.

Pandor, que agora é presidente da Nelson Mandel Foundation, disse que não acreditava que o Affiforum deve ser acusado de traição.

“Eu não os cobraria por uma traição, mas certamente lhes daria uma tarefa, e acho que os sul -africanos cujas exportações não estão mais indo para os EUA se a ameaça se mantiver, eles deveriam protestar fora do escritório do Afiphorum e colocar todos os Frutas e outros bens que seriam perdidos na porta em afiforum e exigindo pagamentos no mesmo nível que receberiam se pudessem exportar para os Estados Unidos “, disse ela.

No início deste mês, a IOL relatou que Trump fez sua promessa de que reduzirá fundos para a África do Sul por causa da política de expropriação do governo. Ele também se ofereceu para realocar agricultores brancos cujo país seria exposto.

Ao assinar comandos executivos, Trump acusou o governo da África do Sul “Ações horríveis” Sem dar nenhuma evidência, dizendo que a lei recentemente adotada sobre a expropriação de 13 de 2024 (lei) será privada da propriedade agrícola da minoria étnica da África sem compensação.

No mês passado, a IOL relatou que Ramaphos assinou oficialmente uma lei de expropriação no desenvolvimento significativo da reforma agrária na África do Sul.

A legislação acentuada é assinada para resolver questões longas de desigualdade de terras e fornecer uma estrutura de expropriação de terras para nenhuma compensação.

Esse movimento está posicionado como uma medida para melhorar a justiça social e promover o interesse público em um país que ainda luta com a herança do apartheid.

Naquela época, o porta -voz da presidência de Vincent Magwenya disse que o projeto de lei passou por um processo de consulta pública e reflexão de cinco anos e reconciliou a legislação de expropriação com a Constituição da África do Sul.

