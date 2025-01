O guarda -costas de Trump assume o serviço secreto dos EUA

Sean Curran estava encarregado da campanha do presidente dos EUA e o protegeu de um potencial assassino

O presidente dos EUA, Donald Trump, nomeou Sean Curran, que liderou os guarda -costas de seu Serviço Secreto (USSS) enquanto estava na campanha, para administrar a agência.

Curran correu para proteger Trump quando sobreviveu a uma tentativa de assassinato durante sua campanha de re -eleição de 2024.

No anúncio publicado na quarta -feira em sua plataforma de mídia Truth Social, Trump disse que Curran “Ele é um grande patriota, que protegeu minha família nos últimos anos e, portanto, acredito que ele liderará os homens e mulheres corajosos dos serviços secretos dos Estados Unidos”.

O presidente dos EUA percebeu que um funcionário secreto “Ele provou sua coragem destemida quando arriscou sua própria vida para ajudar a salvar minha bala com uma bala em Butler, Pensilvânia”.

A nomeação de Curran por Trump vem apesar das recomendações de duas comissões de duas partes no início deste ano para o próximo presidente selecionar alguém fora da agência do diretor, afirma o relatório da CBS News.

Ao contrário de outras posições no gabinete ou diretor do FBI, a nomeação à frente do USSS não requer uma confirmação do Senado.

Curran, que começou sua carreira em 2001, atuou como agente especial responsável pelo seguro de Trump por quatro anos, monitorando mais de 80 pessoas.

Ele nunca trabalhou na sede da USSS em Washington e provavelmente está faltando na experiência gerencial para a posição mais alta, mas tem uma forte reputação do agente, o relatório do New York Times afirma que citou as pessoas que trabalhavam com Curran.













Um membro de um Serviço Secreto que trabalhou com Curran há anos o descreveu como um agente de confiança e detalhes orientados com um entendimento íntimo da agência e um forte senso de humor.



“Trump obviamente confia nele” Outro ex -agente especial reivindicou.

Curran substituirá Rona Rowe, que atua como dever do diretor interino desde julho, quando o diretor da USSS Kimberly Cheatle renunciou ao controle intenso das falhas de segurança da agência depois de tentar tentar o assassinato. O atacante conseguiu abordar Trump a 150 metros e disparou vários tiros antes de ser morto.

Múltiplas investigações descobriram que, durante a reunião em Butler, a USSS não estabeleceu nenhuma pessoa responsável pela coordenação de segurança, enquanto muitos agentes eram complacentes quando deram instruções à polícia local para ajudar a garantir eventos. Vários membros dos Serviços Secretos foram posteriormente colocados em serviço limitado.