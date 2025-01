O guarda do Pistons, Jaden Ivey, é retirado da quadra em uma maca com uma aparente lesão grave na perna

O armador do Detroit Pistons, Jaden Ivey, foi arrancado do chão na noite de quarta-feira durante a vitória de seu time por 105 a 96 sobre o Orlando Magic. Ivey pareceu sofrer uma grave lesão na perna durante uma colisão com o guarda do Magic, Cole Anthony.

“É difícil. É difícil para todos nós”, disse o técnico do Pistons, JB Bickerstaff. ele disse depois do jogo. “Não há melhor companheiro de equipe ou pessoa do que JI. Ninguém se preocupa mais com isso do que ele. É difícil de assistir.”

Bickerstaff não forneceu atualizações sobre a condição de Ivey.

No início do quarto período, Cade Cunningham errou uma cesta de três pontos e tanto Ivey quanto Anthony perseguiram a bola perdida. Quando Ivey se abaixou para tentar pegá-lo, Anthony se lançou e bateu na perna do guarda do Pistons. O pé e o tornozelo esquerdos de Ivey ficaram presos sob o corpo de Anthony, enquanto sua perna e joelho dobraram desajeitadamente da força da colisão.

Ivey caiu no chão e gritou de dor. Ele logo foi cercado pela equipe médica, que trabalhou rapidamente para estabilizar sua perna. Depois de concluído, ele foi colocado em uma maca e levado para fora da quadra. Um entusiasmado Anthony assistiu junto com jogadores e treinadores de ambas as equipes.

Quando Ivey foi retirado da quadra, a torcida de Detroit gritou seu nome.

Ivey terminou a noite com 22 pontos e quatro assistências em 8 de 11 arremessos de campo, no que foi mais um forte desempenho do armador do terceiro ano, que vinha jogando bem desde que voltou de uma ausência de dois jogos devido a dores no corpo. seu joelho direito.

“No coração desta equipe, e o que tentamos pregar durante todo o ano desde que chegamos aqui, é a união”, disse Bickerstaff depois que os Pistons se afastaram para vencer o jogo sem Ivey. “Se um cara cai, você não quer decepcioná-lo, então todos os outros têm que se apresentar. Mais uma vez, são as emoções, é o aspecto humano, mas achei que nossos rapazes fizeram um trabalho muito bom.” apenas fiquem juntos e façam isso.

Não houve nenhuma palavra oficial sobre o estado de Ivey, mas com base na sua reação e nos cuidados médicos que recebeu, é certamente possível que a sua temporada tenha terminado. No mínimo, ele parece destinado a ficar um longo período afastado.

Entrando na quarta-feira, Ivey tinha média de 17,4 pontos, 4,2 rebotes e quatro assistências, enquanto arremessava 39,2% na faixa de 3 pontos. Exceto pelas assistências, todos esses números são recordes pessoais. Depois de uma frustrante segunda temporada sob o comando de Monty Williams, Ivey, a quinta escolha no draft de 2022, estava desfrutando de uma campanha de destaque no primeiro ano de Bickerstaff no comando.