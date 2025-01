O guitarrista do Eagles, Steuart Smith, anuncia a aposentadoria após o diagnóstico do parkinsonismo

Steuart Smithque fez um tour com a banda de rock prêmio Eagles como Guitarrista principal Por muitos anos, ha anunciou recentemente sua aposentadoria do grupo e da indústria da música depois de ser diagnosticado com Parkinsonism. Ele ingressou no grupo em 2001, como substituto de Don Felder, e se tornou um membro da turnê. Consequentemente, muitos fãs se sentiram curiosos com a aposentadoria de Smith.

Esses são todos os detalhes da condição médica do músico, bem como seu anúncio de aposentadoria.

O que aconteceu com Steuart Smith?

O guitarrista veterano revelou em comunicado que o parkinsonismo foi diagnosticado enquanto anunciava sua retirada dos Eagles.

“É um profundo arrependimento que, devido aos problemas de desempenho associados ao meu parkinsonismo recentemente diagnosticado, acho que devo me aposentar do meu papel nos Eagles enquanto ainda posso fazer isso com graça”, disse Steuart Smith em comunicado. (através Pessoas)

O músico de 72 anos também apontou que tinha sido um “grande quarto de século” e, apesar de ter queria encerrar o ano com a banda, ele enfatizou que se mudou porque teve que “fazer o seu melhor para tudo preocupado. “

Em outra declaração, Don Henley, co -fundador da Eagles, expressou sua gratidão a Smtih por suas contribuições para a banda. “Steuart fará falta, mas sempre fará parte de nossa família musical”, acrescentou. “Sabemos que nossos muitos fãs se ligam a nós a desejar o melhor”.

De acordo com Clínica de ClevelandO parkinsonismo é um guarda -chuva para uma condição que afeta o movimento. Essas condições incluem sintomas como movimento lento, rigidez, tremores e deterioração cerebral. Suas várias causas incluem mutação genética e reações a medicamentos e infecções. No entanto, essa condição é tratável e não contagiosa. A doença de Parkinson também é a forma mais comum de parkinsonismo, representando 80% dos casos relacionados a ela.

Além disso, o parkinsonismo é muito mais comum em homens designados para o nascimento do que as mulheres. Os sintomas mais comuns da doença ocorrem após 60 anos de idade. No entanto, também é possível que as pessoas mais jovens obtenham isso. O parkinsonismo em jovens é conhecido como parkinsonismo jovem e geralmente começa aos 17 anos de idade.