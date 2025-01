O Hamas dá uma lista, ao vivo 25 de 33 reféns

O Hamas adicionou uma lista da qual 25 reféns ainda estão na vida 33, que deve ser publicada na primeira etapa do acordo: disse o funcionário do Hamas, como diz Sky News. Parece que a lista corresponde ao número de reféns sobreviventes originalmente estimados por Israel.

Segundo o funcionário de Gaza, mais de 200.000 pessoas deslocadas retornaram ao norte de Gaza duas horas após a abertura do passe. Os pontos de bloqueio dos carros estavam abertos às 09:00, horário local, duas horas após a abertura de travessias de pedestres novamente, mas a AFP relata veículos atrasados. O governo de Gaza empregou “mais de 5.500” pessoas para “facilitar o retorno das pessoas deslocadas” a Gaza e ao norte. De acordo com as estimativas do governo, a população de Gaza e no Norte precisará de 135.000 cortinas e caravanas para retornar às suas casas destruídas.

O deslocamento dos palestinos começou a retornar ao norte de Gaza Lane após novos acordos com Israel. O funcionário do Ministério do Interior relatou FP. “O deslocamento dos palestinos começou na estrada para a parte ocidental de Rashid do ponto de controle de Netzarrim em direção à cidade de Gaza e à parte norte do cinturão de Gaza, disse o funcionário.

O Hamas diz que o retorno de Gazawi às suas casas é uma vitória contra o “plano de deslocamento”. “O retorno das pessoas deslocadas é uma vitória para o nosso povo e relata o fracasso e a derrota dos planos de emprego e deslocamento”, disse o Hamas, enquanto milhares de cidadãos de Gaza derramaram para o norte depois que Israel parou de bloquear sua passagem. Ally of Hamas, a jihad islâmica, chamou de “reação a todos que sonham em mostrar nosso povo”.

Beirute, 24 pessoas mortas desde ontem IDF, também 6 mulheres



O Ministério da Saúde no Líbano disse que os Scari da IDF mataram 24 pessoas desde o início de confrontos violentos, incluindo seis mulheres. Haaretz relata isso. Beirute diz que 134 pessoas ficaram feridas e que duas pessoas, incluindo uma criança, ficaram gravemente feridas hoje.

Média, Israel atira civis no sul do Líbano



O exército israelense lançou fogo contra civis libaneses no sul do Líbano nesta manhã. Isso foi anunciado pela agência do governo libanês NNA News. De acordo com o Ministério da Saúde do Libanês, Israel só matou 22 civis libaneses ontem e feriu cerca de 120. Os habitantes de lugares destruídos no sul do Líbano tentaram retornar a suas casas e seus países, de acordo com os termos do acordo que garantiu a retirada de Tropas israelenses até 26 de janeiro. A pedido de uma solicitação israelense, a nova data de aposentadoria israelense será apresentada em fevereiro próximo.

Tajani, “Soon Carabinieri partirá para Rafah”



Os Carabinieri italiano começarão em breve a participar da missão militar européia em Rafah Pass, entre Gaza e Egito. O ministro das Relações Exteriores Antonio Tajani disse isso nos arredores do Conselho Estrangeiro.

Ben Gvir, “Retorno palestino ao degradação de Gaza, rendimento total”



As imagens que emergem do Gaza de dezenas de milhares de palestinos que retornam à parte norte da faixa através do corredor Netzari são a “outra parte humilhante” do acordo “inconsciente”, que terminou com o fogo Rilacio, diz Israel, diz Israel Ultradestra Itamar Ben Gvir, relata Times of Israel. “Não é uma” vitória geral “, essa é a rendição geral”, escreve em X. Além disso, um verdadeiro político que renunciou ao governo, diferentemente do acordo de reféns, diz que “heróis das IDF não lutaram e deixaram suas vidas no Zona “apenas porque os palestinos voltaram para o norte. “Temos que voltar à guerra e destruir!” declara.

