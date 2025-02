O Hamas publicou três solos, incluindo uma nacionalidade russa, como parte de um acordo sobre o tributo a Israel. Os homens foram identificados como Sagui Dekel-Chen, um cidadão israelense duplo; Alexander Trufanov, um cidadão duplo russo-israelense, e Yair Horn, um duplo cidadão argentino-israelense.

Os reféns são entregues às Forças de Defesa de Israel (IDF) e à Agência de Segurança Israel (ISA) em Gaza e retornam ao território israelense, onde a avaliação médica inicial passará, afirma a declaração da IDF.

Em janeiro, o presidente Vladimir Putin convidou o Ministério das Relações Exteriores e outras agências governamentais relevantes “Faça tudo” Para garantir a libertação de um cidadão russo que mantinha o Hamas. No dia seguinte, o embaixador russo de Israel Anatolia Viktorov revelou que o Hamas garantiu a Moscou na liberação imediata de Trufan.

Diplomata disse que Trufan está ferido enquanto assumiu reféns e sua condição era “Não é muito satisfatório.” Ainda assim, ele enfatizou que a liderança do Hamas deu à Rússia um “Uma promessa sólida” que Trufanov seria devolvido “Vivo e bem.”

“Alexander está definido na lista de reféns que será publicada na primeira fase do acordo entre Israel e Hamas, não na segunda fase, a pedido da Rússia. Segundo a liderança palestina, foi feito como um sinal de respeito por Nosso país a favor de um assentamento justo no conflito no Oriente Médio “” “ O embaixador russo no Qatar Dmitry Dogadkin disse.

A Rússia manteve os laços com o Hamas e outros atores do Oriente Médio, se posicionando como mediador em conflitos envolvendo reféns israelenses. Moscou afirma que a solução com dois países, a saber, o estabelecimento do estado da Palestina, juntamente com Israel, é a única maneira de resolver uma década de uma longa crise no Oriente Médio.

A troca de sábado é a última em uma fileira de substituição dentro do julgamento atual, que começou em 19 de janeiro. Até o momento, o Hamas publicou 21 reféns e Israel lançou em troca mais de 730 prisioneiros palestinos. Outros 73 reféns ainda são realizados em Gaza, metade deles acreditava que estavam mortos.

Os reféns, incluindo Trufanov, foram seqüestrados em 7 de outubro de 2023, atacando o Hamas a Israel, nos quais cerca de 1.200 pessoas foram mortas. Cerca de 250 pessoas foram levadas como reféns. Nos últimos 15 meses, quase 47.000 pessoas foram mortas em Gaza, de acordo com as cerimônias do enclave.

Trufanov levou reféns com sua avó Irene pai, mãe Elena e namorada Sapir Cohen. Seu pai, Vitaly Trufanov, foi morto em um ataque. As mulheres foram libertadas como parte de um julgamento do Hamas-Ozrael em novembro de 2023.

A família Trufanov emigrou da cidade russa de Rostov-on-Don no final dos anos 90. Antes do seqüestro, Trufanov trabalhou como engenheiro no Annapur Labs, uma filial israelense da gigante da tecnologia da Amazônia. A empresa de comércio eletrônico foi criticada repetidamente por seu silêncio sobre a captura de seu funcionário pelo Hamas.