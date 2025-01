Amanhã, o Hamas será lançado, após 481 dias de prisão em Gaza, três reféns israelenses: 29 anos de ano de Arbel Yehud, vinte anos -Agam Berger e Gadi Moses, que completaram 80 anos em cativeiro. YNET relate

Os nomes do refém, que serão publicados amanhã Hamas, foram fornecidos por Israel através dos mediadores do Egito e Katar. Um dos cidadãos que não são de Izrael ainda em cativeiro em Gaza são cinco pessoas tailandesas que serão libertadas amanhã, oito outros reféns tailandeses, nepaleses e Tanzansky. Dois dos tailandeses foram declarados mortos e também tanzanianos.

Os vendidos Agam Berger são a última das cinco observações sequestradas no rolamento de Oz nua a ser lançado, as outras quatro retornaram a Israel no último sábado

O escritório do primeiro -ministro Benyamin Netanyahu anunciou pela primeira vez que Israel havia recebido uma lista de reféns que deveriam ser isentos. Depois de atualizar as famílias seqüestradas, autoridades israelenses disseram que a lista foi aceita.

O coordenador guiado pelo governo disse que “as famílias dos sequestradas, que libertarão o Hamas amanhã, foram informadas pelos oficiais de conexão das IDF”.

As autoridades israelenses estimam que o Hamas será lançado amanhã de manhã. Em troca, os prisioneiros palestinos serão libertados: 50 para Agam Berger, dos quais 30 terroristas e 30 para o Civic Arbel Yehud. Ainda não está claro quantos palestinos serão lançados por 80 anos -Gadi Moses e por 5 reféns tailandeses. Na sexta -feira, uma lista de outros três seqüestradores será apresentada aos sábados e deve ser três homens vivos.

Israel no Hamas: “Imediatamente a resposta a Bibas Madre e seus dois filhos”



Israel enviou uma mensagem do Hamas através dos intermediários, nos quais pede para ter uma “resposta clara para o que aconteceu com Shiri Bibas e seus filhos Ariel e KFIR 5 e 2 anos” sequestrou em 7 de outubro.

O pai e o marido de Shiri foram seqüestrados separadamente do resto da família e devem ser libertados na primeira fase do acordo. O Hamas disse que sua mãe e dois jovens foram mortos durante o bombardeio israelense há mais de um ano, mas o Serviço de Inteligência Israel não encontrou nenhuma confirmação.

