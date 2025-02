O Hamas suspende a liberação dos reféns, Israel envia reforços para o Gaza: um cessar -fogo em equilíbrio

A tensão de observação retorna às estrelas porque o fogo que se mantinha por três semanas, agora os riscos de saltar. A política foi iluminada pelo Hamas, que anunciou o adiamento da nova edição dos reféns programados para o sábado e acusou Israel de não respeitar totalmente os acordos assinados em meados de janeiro. Uma condenação imediata do Estado Judaico que condenou a “violação do cessar -fogo” pela facção palestina, enquanto as IDF receberam ordens “para se preparar de todos os cenários”. É exatamente um cenário de crise que foi ainda mais instável e ainda mais instável declarações de Donald Trump sobre o futuro de uma faixa: de acordo com seu plano, é uma novidade anunciada pelo presidente dos EUA, o retorno das pessoas deslocadas ao enclave, então o soquete não é Espera -se manter os Estados Unidos. Somente Trump enviou um aviso muito difícil no Hamas: se os reféns não estiverem isentos de acordo com o programa “Real Hell”.

E para piorar ainda mais, ele fez com que a hipótese de Tagliari ajudasse o Egito e a Jordânia se eles se recusassem a receber Gazawi.

A sexta troca de prisioneiros entre o Hamas e Israel como parte da primeira fase de um cessar -fogo deve ser acionada no próximo sábado, mas a ala militar da facção palestina disse que tudo “foi adiado para um novo anúncio e esperando que ele espere. Os moradores cumprem seus deveres ”.

A fração islâmica afirmou mais tarde que queria deixar a porta aberta no sábado, mas eles dão a Israel cinco dias para se adaptar ao acordo: a acusação é, entre outras coisas, para adiar o retorno das pessoas movidas ao norte, suprimentos médicos , suprimentos e equipamentos médicos para remover os detritos.

Em vez disso, o governo israelense acusou o Hamas de querer explodir tudo e, após o anúncio da parada de libertação dos reféns, foram realizadas consultas no mais alto A possibilidade de retornar o fortalecimento foi enviada para a luta e a área. Ao mesmo tempo, mesmo no Estado Judaico, não há falta de rumores daqueles que acreditam que Netanyahu tem todo o interesse na sabotagem do cessar -fogo. Para evitar mostrar que eles não aparecerão antes do Ultra -acredite, que surpreendentemente aproveitou a oportunidade para chorar o Hamas para iniciar seu mantra novamente: “Retorna à guerra, ataque ao gaz e destruir o Hamas”, as palavras definem Itamar Ben Gvir, metade logo após o acordo sobre o cessar -fogo.

Juntamente com Israel Trump, que alertou o Hamas, ele caiu novamente: se o refém no sábado não deixar 12, “Hell” irá relaxar. E o contrato preenchido deve ser cancelado. O presidente dos EUA também lançou seu plano para Gaza. Ele disse que até queria se tornar um “proprietário” da Strance para planejar o “desenvolvimento de imóveis para o futuro” desta “bela terra”. Quanto aos seus atuais moradores, o inquilino da Casa Branca imaginava criar até seis novas e “belas comunidades, longe de onde” os palestinos agora são encontrados em áreas “onde não há perigo”.

Das residências tão bonitas que é a idéia de Trump, Gazawi não teria motivos para sair. “Eles teriam acomodações melhores do que agora, então não, não teriam o direito de retornar a Gaza, era sua resposta à pergunta da jornalista Fox.

O plano Trump já foi rejeitado pelo mundo árabe, começando com o Egito e a Jordânia, que seriam países candidatos que receberiam aproximadamente dois milhões de habitantes do cinturão.

Posição repetida pelo ministro das Relações Exteriores Cairo Badr Abdelatta em Washington, depois de se encontrar com o colega Marco Rubius. No entanto, Trump primeiro disse que estava convencido de que poderia convencer os dois países, depois usou o tema clássico de seu repertório de avisos não muito velados: seu governo disse que falou com a imprensa: “Teoricamente” pode suspender a ajuda de Amã e Cairo se eles recusaram Bem -vindo palestinos.

Reprodução reservada © Copyright ANSA