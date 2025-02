O Hamas suspende o relaxamento dos reféns, as chances de equilibrar

O Hamas suspende o lançamento de reféns israelenses programados para o sábado “para um novo anúncio” e acusa Israel de não cumprir as obrigações do acordo. O cessar -fogo retorna ao equilíbrio. Para um estado judeu, é uma “violação completa” de um cessar -fogo. O ministro da Defesa Katz coloca as IDF no “Aviso máximo para” qualquer cenário possível “no olhar e na fronteira:” Voltaremos à realidade 7 de outubro “.

Os negociadores do Hamas disseram que as garantias dos EUA não estarão mais em vigor perante o plano do presidente dos EUA, Donald Trump, de que desejam transferir palestinos para fora de Gaza. 2 Fontes de segurança egípcia na Reuters, que foram relatadas por Israel. Os mediadores têm medo da desintegração dos acordos fechados depois que o Hamas anunciou o adiamento de outros prisioneiros substituindo Israel de violar o cessar -fogo. Os mediadores adiaram as entrevistas até que uma dica clara de Washington fosse recebida para continuar o acordo nas fases.

Donald Trump disse que os palestinos não teriam o direito de retornar de acordo com seu plano de apreender Gaza.

“Não, eles não deveriam, porque terão acomodações muito melhores”, disse Trump Bret Baier em um extrato de uma entrevista à Fox News quando perguntaram se os palestinos teriam o direito de retornar. “Em outras palavras, estou falando em construir um lugar permanente para eles”, explicou.

Trump já alegou que está determinado a comprar e controlar Gaza, mas que poderia fornecer algumas áreas a outros países do Oriente Médio para ajudar a reconstruir.

