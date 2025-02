O helicóptero cai no Parma que Lorenzo Rovagnati morreu

O helicóptero caiu cerca de 19 em Castelguelf di Jedo, na província de Parma e três pessoas a bordo morreram: entre eles Lorenzo Rovagnati, 41 anos, CEO da Salami, conhecido pelo grande biscoito e um dos herdeiros do. Fundador Paolo.

Seu nome foi relatado a várias fontes para resgatadores no local e, à noite, eles trabalham nos remanescentes do helicóptero para obter vítimas.

O acidente ocorreu na área de Tenuta Castle Castelguelfo, que pertence à família de industriais caumi. Os outros dois falecidos seriam pilotos. 118 Os socorristas intervieram, bombeiros com algumas equipes e Carabinieri iniciaram sua primeira investigação, identificação. A investigação para reconstruir as causas do acidente é coordenada pelo promotor de Parma.

A Agência Nacional de Segurança de Flight também lançou uma investigação para determinar as causas do acidente e enviar seu inspetor ao local nas próximas horas para coordenar com os pesquisadores.

Na área, houve uma névoa densa da tarde, que junto com a escuridão poderia estar entre as causas da tragédia. Além disso, de acordo com as primeiras informações coletadas, o helicóptero decolou e, talvez, depois de tentar assumir a altitude infinita, tentou voltar ao chão. A presença do plano de voo e se a torre de controle foi anunciada. Ser verificado mesmo quando o helicóptero atingir.

A área comum em que o acidente ocorreu fica próximo a Via Emilia, o castelo medieval fica a meio caminho entre Parma e Fidenza, perto do leste A15. Dentro também há um grande parque com um lago e heliporto particular, numerosos edifícios e um enorme pátio. Do lado de fora, do lado de fora das torres de mansão, apenas campos adultos. Não parece ser testemunhado pelo acidente, também devido às condições muito baixas de visibilidade.

Lorenzo Rovagnati, menos de três anos de seu irmão Ferruccio, era casado desde 2019 e era pai de dois filhos e esperou um terço.

“Tive um grande prazer em conhecer Lorenzo quando ele veio com seu pai – disse o prefeito do Nocto Fabio Fecci, que também mergulhou em cena – tinha mais de 30 anos que conheço essa família porque eles se estabeleceram e compraram e compraram Castelguelfo Castelo e as fazendas acima.

