O hinduísmo promove a igualdade, diz Mohan Bhagwat

Numa época em que o mundo está testemunhando conflitos e confrontos em nome da religião, o hinduísmo promove uma visão de igualdade, disse Swayamsevak Sangh (RSS) Mohan Bhagwat.

Abrindo a Convenção da Unidade Hindu (Hindu Ekta Sammelan), organizada como parte da 113ª Convenção Religiosa Hindu em Cherukolppuzha na quarta -feira, o Sr. Bhagwat enfatizou que a religião hindu foi fundada em quatro pilares: verdade, bondade, higiene e meditação. Ele disse que a hierarquia baseada em casta não tinha lugar dentro de sua estrutura fundamental.

“O conceito de hierarquia de castas existe fora dos princípios centrais do hinduísmo. Aqueles que praticam a fé devem descartá -la sem hesitar ”, afirmou.

Ele instou os membros da comunidade hindu a praticar o Dharma em nível individual e incentivou as famílias a participar da autocentrossecção pelo menos uma vez por semana para avaliar sua posição espiritual e moral.

“Se as famílias mantiverem uma comunicação aberta sobre nossas tradições, isso fortalecerá a comunidade como um todo”, acrescentou.

O Sr. Bhagwat também destacou a responsabilidade da comunidade hindu em conservação ambiental. “Mantenha água, planta jovem e elimine o uso de plástico. Este é o dever de cada hindu ”, enfatizou.

PS Nair, presidente do Hindu Maha Mandalam, presidiu a sessão, enquanto K. Haridas, vice -presidente da organização, recebeu a reunião.

Na ocasião, o chefe do RSS também lançou um livro intitulado Sreenarayana Smrithiyude Vedajyothi Entregando uma cópia para Chidanantha Bharati Swami. A autora do livro, Acharya Anand Raj, forneceu uma breve introdução ao seu conteúdo.

A Convenção Religiosa de oito dias será concluída em 9 de fevereiro com o governador do CV do oeste de Bengala, Ananda Bose, inaugurando a sessão de despedida.