O histórico 17º mundo do mundo da WWE de John Cena? Bully Ray explica por que é possível

John Cena16 vezes WWE O campeão mundial dos pesos pesados ​​é conhecido por sua incrível carreira que durou mais de duas décadas. No episódio de 6 de janeiro de Raw, que também marcou a estréia no Netflix do programa, Cena iniciou oficialmente sua turnê de aposentadoria.

Com uma grande expectativa em torno de sua turnê de aposentadoria, Cena sofreu um revés quando não conseguiu vencer o Royal Rumble. Após a perda, ele revelou seu próximo movimento, anunciando que competiria no partido da câmara de eliminação. Cena declarou que seu objetivo era ganhar seu 17º campeonato e garantir um lugar de evento principal na WrestleMania 41.

Os 16 títulos do jantar mundial, um recorde que compartilha com Ric Flair, continua sendo um tópico quente entre os fãs da WWE. Depois de declarar seu objetivo de vencer o Campeonato Mundial de Pesos Pesados ​​pela 17ª vez e quebrar o recorde de Flair, Bully Ray explicou recentemente por que a WWE provavelmente permitirá que Cena exceda o registro histórico de Ric Flair.

Bully Ray quebra por que a WWE pode empurrar John Cena para seu 17º título mundial

Falando no rádio aberto, Bully Ray discutiu como a WWE estará ansiosa para reivindicar John Cena como um dos dele. Ele enfatizou o fato de que Cena é uma estrela da WWE de sua própria colheita. Ele fixo“Eu posso ver a WWE salivando para poder dizer que seu próprio tipo de colheita, que eles criaram em um tubo de ensaio em OVW, que se tornou um dos maiores combatentes profissionais e no Monte Rushmore de muitas pessoas está agora no local número um, o O mais decorado campeão mundial de pesos pesados ​​de todos os tempos. (H/T: Wrestlinginc)

A WWE sempre priorizou suas estrelas locais. Será interessante ver como os planos de promoção para John Cena conquistarem seu 17º título mundial. Sua próxima parada é a câmara de eliminação em Toronto. O jantar terá como uma oportunidade para o título mundial. Isso excederá as chances? Só o tempo dirá.