O HMPV não é um vírus novo na Índia: Ministério da Saúde afirma casos detectados

O metapneumovírus humano (HMPV) já está a circular por todo o mundo, incluindo a Índia, informou esta segunda-feira o Ministério da Saúde, afirmando que nenhum dos casos na Índia tem histórico de viagens e todas as pessoas infetadas estão a recuperar bem.

“O aparecimento do vírus na Índia não é novo”, sublinhou o Ministério. O Ministro da Saúde da União, JP Nadda, disse em uma declaração em vídeo: “Especialistas em saúde esclareceram que o HMPV não é um vírus novo. Foi identificado pela primeira vez em 2001 e circula pelo mundo há muitos anos. O HMPV se espalha pelo ar, através da respiração. Isso pode afetar pessoas de todas as faixas etárias. “Os sistemas de saúde e as redes de vigilância do país estão vigilantes e não há motivo para preocupação.”

Ele acrescentou que as agências indianas estão monitorando de perto a situação na China e nos países vizinhos, enquanto a Organização Mundial da Saúde (OMS) tomou conhecimento da situação.

O Ministério acrescentou que os dados actuais do Conselho Indiano de Investigação Médica (ICMR) e da rede do Programa Integrado de Vigilância de Doenças (IDSP) não indicaram um aumento invulgar nos casos de doenças semelhantes à gripe (ILI) ou de infecções respiratórias agudas graves (. SARI) no país. .

Soumya Swaminathan, ex-cientista-chefe da OMS, em sua postagem nas redes sociais na segunda-feira, disse que o HMPV não é motivo para pânico. “É um vírus conhecido que causa infecções respiratórias, principalmente leves. “Em vez de nos apressarmos para testar todos os patógenos, todos deveríamos tomar as precauções normais quando estamos resfriados: usar máscara, lavar as mãos, evitar multidões, consultar um médico se houver sintomas graves”, escreveu ele.

O professor adicional de medicina interna do All India Institute of Medical Science, Delhi, Neeraj Nischal, também disse que não podemos comparar o HMPV com o coronavírus porque o COVID-19 era completamente novo e não tínhamos imunidade contra ele.

“O HMPV foi descrito desde 2001 e, mesmo de acordo com as evidências, remonta ao final da década de 1950. Aos 10 anos, a maioria das crianças desenvolve imunidade a ele”, disse ele.

Entretanto, foram confirmados casos de HMPV em dois bebés de Karnataka (nenhum deles tinha histórico de viagens) e de Gujarat. Os dois casos de Karnataka foram identificados através da vigilância de rotina de múltiplos agentes patogénicos virais respiratórios, como parte dos esforços contínuos do ICMR para monitorizar doenças respiratórias em todo o país.

Também um menino de dois meses do distrito de Dungarpur, no Rajastão, que foi diagnosticado com infecção por HMPV em um hospital privado em Ahmedabad, nasceu prematuramente, disse o secretário principal (Medicina e Saúde), Gayatri Rathore, na segunda-feira, em Jaipur.

Os departamentos de saúde de Delhi, Karnataka e Maharashtra emitiram um comunicado sobre o que fazer e o que não fazer para lidar com a possível propagação do vírus. O governo central também observou que está a monitorizar a situação através de todos os canais de vigilância disponíveis, enquanto o ICMR continuará a acompanhar as tendências na circulação do HMPV ao longo do ano. A OMS já está a fornecer atualizações oportunas sobre a situação na China para melhor informar as medidas em curso.

(Contribuição de Mohammed Iqbal, Afshan Yasmeen e Vinaya Deshpande Pandit)