O homem-bomba de Nova Orleans suspeitava de materiais bombistas em sua casa e em um caminhão reservado semanas atrás, dizem as autoridades.

O homem que atropelou uma multidão de foliões de Ano Novo em Nova Orleans com uma caminhonete suspeitou que materiais para a fabricação de bombas estivessem em sua casa e reservou o veículo usado no ataque mortal mais de seis semanas antes, disseram autoridades. A Associated Press na sexta-feira (3 de janeiro de 2025).

Autoridades federais que revistaram a casa de Shamsud-Din Jabbar em Houston encontraram uma mesa de trabalho na garagem e materiais perigosos que se acredita terem sido usados ​​para fabricar dispositivos explosivos, de acordo com autoridades policiais familiarizadas com a busca. Os funcionários não foram autorizados a discutir a investigação em curso e falaram com a AP sob condição de anonimato.

A investigação do FBI também revelou que Jabbar comprou um refrigerador em Vidor, Texas, horas antes do ataque e óleo para armas em uma loja em Sulphur, Louisiana, disseram autoridades. As autoridades também determinaram que Jabbar reservou o aluguel da van em 14 de novembro, sugerindo que ele poderia estar planejando o ataque há mais de seis semanas.

As autoridades dizem que 14 pessoas foram mortas e cerca de 30 ficaram feridas no ataque perpetrado na manhã de quarta-feira por Jabbar, um ex-soldado do exército que publicou vários vídeos no seu Facebook horas antes do ataque, nos quais previa a violência que iria desencadear e proclamava o seu apoio. o grupo militante Estado Islâmico. . O escritório do legista listou a causa da morte de todas as 14 vítimas como “lesões contundentes”.

Jabbar, 42 anos, foi morto a tiros em um tiroteio com a polícia no local do acidente mortal na Bourbon Street, mundialmente famosa por sua atmosfera de festa no histórico French Quarter de Nova Orleans.

As autoridades encontraram bombas rudimentares que foram colocadas na vizinhança numa aparente tentativa de causar mais carnificina. Dois dispositivos explosivos improvisados ​​abandonados em geladeiras a vários quarteirões de distância foram levados para um local seguro, disseram as autoridades. Outros dispositivos foram considerados não funcionais.

Os investigadores recuperaram do caminhão alugado de Jabbar um transmissor destinado a ativar as duas bombas, disse o FBI em comunicado na sexta-feira. Ele também disse que as autoridades encontraram materiais para a fabricação de bombas na casa que Jabbar alugou em Nova Orleans antes do ataque. Jabbar tentou incendiar a casa iniciando um pequeno incêndio em um corredor e colocando aceleradores para ajudar a espalhá-lo, disse o FBI. As chamas foram extintas antes da chegada dos bombeiros.

Na sexta-feira, as autoridades ainda investigavam os motivos de Jabbar e como ele executou o ataque. Dizem que ele saiu do caminhão acidentado usando colete à prova de balas e capacete e atirou contra a polícia, ferindo pelo menos dois policiais antes que os policiais o matassem.

A polícia de Nova Orleans se recusou a dizer na sexta-feira quantos tiros foram disparados por Jabbar e pela polícia, e se algum transeunte pode ter sido atingido, citando a investigação ativa.

Stella Cziment, que chefia o Gabinete Independente de Monitorização da Polícia da cidade, gerido por civis, disse que os investigadores estão a trabalhar para explicar “cada bala que foi disparada” e se alguma delas atingiu os transeuntes.

A Bourbon Street era uma sexta-feira solene. Um dia depois de a cena do crime ter sido reaberta ao público, moradores e turistas pararam para prestar homenagem às vítimas do ataque enquanto o som de tambores ecoava. As pessoas derramaram lágrimas ao se reunirem em um monumento crescente. Alguns deixaram flores e velas enquanto outros se ajoelharam para fazer uma oração rápida.

“Nova Orleans é para se divertir, você sabe, apenas tentar viver da melhor maneira possível”, disse Tony Lightfoot, que trabalha em Baton Rouge e estava visitando Nova Orleans com seu filho. Ele disse que o agressor “simplesmente decidiu atrapalhar tudo”. disso.”

Treze pessoas permaneceram hospitalizadas. Oito pessoas estavam em tratamento intensivo no University Medical Center de Nova Orleans, disse a porta-voz Carolina Giepert.

A Casa Branca disse que o presidente Joe Biden viajaria para Nova Orleans na próxima semana. O Presidente e a Primeira Dama planeavam visitar-se na segunda-feira para “lamentar as famílias e membros da comunidade afectados pelo trágico ataque”.

A polícia usou vários veículos e barricadas na sexta-feira para bloquear o tráfego nas ruas Bourbon e Canal enquanto aumentava a multidão de pedestres. Outras agências de aplicação da lei ajudaram os agentes municipais a fornecer segurança adicional, disse Reese Harper, porta-voz do Departamento de Polícia de Nova Orleans.

O primeiro desfile da temporada pré-Carnaval do Carnaval estava marcado para segunda-feira. Nova Orleans também sediará o Super Bowl em 9 de fevereiro.

“Este esforço reforçado de segurança continuará diariamente, não apenas durante grandes eventos”, disse Harper em comunicado.

Num esforço anterior para proteger o French Quarter, a cidade instalou colunas de aço conhecidas como cabeços para restringir o acesso de veículos à Bourbon Street. Os postes foram retraídos para permitir entregas em bares e restaurantes, até que, grudados por contas de carnaval, cerveja e outros detritos, pararam de funcionar de forma confiável.

Então, quando chegou a véspera de Ano Novo, os postes de amarração desapareceram. Eles estavam sendo substituídos antes do Super Bowl.

Enquanto isso, a presidente da Câmara Municipal de Nova Orleans, Helena Moreno, tomou medidas para iniciar uma investigação sobre o ataque. Em um memorando para outro membro do conselho obtido por PAMoreno disse que estava iniciando a criação de um comitê legislativo local e estadual “dedicado a analisar o incidente e suas implicações”.

“Este comité desempenhará um papel crucial na avaliação das nossas políticas actuais, melhorando as medidas de segurança e garantindo que estamos adequadamente preparados para responder a quaisquer ameaças futuras”, escreveu Moreno.

O FBI concluiu que Jabbar não recebeu ajuda de mais ninguém no ataque, que matou uma aspirante a enfermeira de 18 anos, uma mãe solteira, um pai de dois filhos e uma ex-estrela do futebol da Universidade de Princeton, entre outros.

Treze das 14 vítimas foram identificadas pelo escritório do legista de Nova Orleans, a mais nova tem 18 anos e a mais velha tem 63 anos. Uma vítima, cuja identidade foi ocultada pelo legista a pedido da família, era cidadã britânica.

Foi o ataque mais mortífero inspirado pelo EI em solo dos EUA em anos, expondo o que as autoridades federais alertaram ser uma ameaça terrorista internacional ressurgente.