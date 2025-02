O homem de Odisha, preso por décadas por bombardeio, condenado novamente por outra ameaça

Anteriormente, condenado a 20 anos de prisão por dois casos separados de bombas de lançamento nos tribunais do tribunal, um homem de Odisha, que parece abrigar ressentimento contra o judiciário e prefere a vida após barras, agora foi condenado em um novo caso de ‘ Ameaça de lançamento da bomba ‘.

O condenado, Upendra Mohanty, por volta de 78 anos, foi anteriormente condenado a 10 anos de prisão pelo Tribunal da Câmara de Representantes de Patiala em 2006 por lançar uma bomba perto da compra da Suprema Corte. Em 2015, o Tribunal de Khordha deu a ele outra sentença de 10 anos por jogar duas bombas cruas a um juiz especial do CBI. Antes desses incidentes, ele também atacou um juiz e completou sete anos na prisão.

Professando ser seguidor de Netaji Subash Bose, o homem que se orgulha de ter passado 46 anos após a retaguarda, foi sentenciado nove meses de simples prisão sob a seção 506 do IPC por um tribunal local em Cuttack em 6 de fevereiro. Ele era culpado de ameaçar ameaçar com uma bomba novamente.

A condenação foi baseada em uma ameaça emitida pelo homem de bombardear o local não revelado. Em 15 de fevereiro de 2024, o principal superintendente da prisão de Choudwar havia apresentado uma queixa policial que indicava que ele havia recebido uma carta de Mohanty que ameaçou bombardear novamente. Na carta, o condenado sugeriu o mesmo para o Tribunal Superior do Presidente do Tribunal Superior de Orissa. Como o homem tinha um histórico de bombas de lançamento, a polícia levou a investigação a sério.

O homem pertence à vila de Sarangpur, sob a delegacia de Byree, no distrito de Jajpur. “Como parte da investigação, visitamos a aldeia deles e tentamos falar com seus parentes próximos. Nenhum deles sabia onde todos esses anos haviam acontecido. Fique solteiro. Havia detalhes incompletos de suas condenações anteriores nos casos de lançamento de bombas ”, disse Niranjan Bhoi, oficial de investigadores do caso. Afroz Ahmed, um promotor público, administrou o caso judicial em nome do governo.