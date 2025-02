O homem deu um salto desesperado do segundo andar do hotel e pendurado no cabo, a ação deu um choque.

Baubau, vivo – Uma ação imprudente de um homem que usa apenas uma semeadura viral repentina nas redes sociais. Ele pulou do segundo andar de um hotel na cidade de Baubau, sudeste de Sulawesi, e pendurou -se em um cabo elétrico, fazendo com que os moradores locais se surpreendam.

No vídeo enviado pela conta do Instagram @lambe_turh, o homem foi visto na beira da varanda do hotel antes de dar um quadrado e pular. Então ele segurou o cabo elétrico com as duas mãos, penduradas como um orangotango.

A ação não parou por aí. Ele pegou o poste elétrico e mudou -se para o prédio ao lado dele. No entanto, seus esforços terminaram depois de cair em outro prédio. De acordo com as informações da conta, suspeitava -se que o homem experimentasse depressão.

Esse momento dramático chamou imediatamente a atenção dos moradores locais que apenas observaram e registraram o incidente sem prestar assistência.

Esta peça de vídeo também foi amplamente discutida pelos usuários da Internet. Muitos lamentaram as reações de moradores locais que só observaram sem tentar ajudar.

“É um pouco triste ver as pessoas por perto, ninguém está tentando ajudá -lo e visitá -lo”. Ele escreveu um estagiário.

“Se há amigos que têm problemas e querem contar histórias, ouça. Não se torne assim”. Adicione outros usuários da Internet.

“Então você não está praticando ser especialista para o filme de ação”, Ele escreveu para outro cidadão em um tom de piada.

Até agora, não havia uma declaração oficial das autoridades sobre a condição do homem e as razões por trás da ação.