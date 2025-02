O homem encontrou morto em casa em Virugambakkam de Chennai por mais de dois dias

A polícia de Virugambakam está investigando a morte de um homem de 56 anos em sua casa em Ramalinga Nagar.

Um alto funcionário da polícia da cidade disse que S. Rajagopalan estava envolvido na edição de filmes e anteriormente morava com sua mãe na casa alugada em Ramalinga Nagar. O single mora sozinho na mesma casa depois que sua mãe Uma morreu há alguns anos. Sua irmã morava em Pallavaram.

No sábado (15 de fevereiro de 2025), os moradores encontraram a casa trancada por mais de dois dias com Rajagopalan sem se aventurar e o mau cheiro que emana e informou a polícia de Virugambakam.

De acordo com as informações, uma equipe policial inspecionou a casa e encontrou Rajagopalan sem vida com roupas rasgadas e o corpo apodrecendo. A polícia enviou o corpo ao Hospital do Governo de KK Nagar para post -mortem e está investigando.