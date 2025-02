O homem morre em acidente de carro

Um homem de 36 anos foi morto depois que seu carro colidiu com um caminhão perto de Mylapra, Pathanamthitta, na estrada Punalur-Muvattupuzha no domingo. O falecido foi identificado como Adarsh, filho de S. Rajendran, membro do Comitê de Estado da CPI (M) e ex -secretário particular do ex -ministro principal contra Achuthanandan. Adarsh ​​estava sozinho no veículo quando o acidente ocorreu por volta das 21h no domingo. Embora ele tenha se apressado no Hospital General Pathanamthitta, ele não pôde ser resgatado.