Disco rígido contendo 8000 moedas de criptografia foi descartada no País de Gales há dez anos

O galês quer comprar um aterro local de lixo para buscar um disco rígido que contenha uma riqueza de bitcoin multi -milhão de dólares que ele acredita que está enterrado lá. O engenheiro de computadores James Howells perdeu o Supremo Tribunal no mês passado contra o Conselho da Cidade de Newport, que rejeitou sua permissão para escavar.

O disco rígido que contém a carteira de Bitcoin de Howlls foi perdido em 2013, quando seu parceiro o equivocou durante a limpeza do escritório. A carteira continha 8000 moedas. Naquele ano, o valor do Bitcoin aumentou, com o valor total de um conteúdo do disco rígido em janeiro, de US $ 106.400 para mais de US $ 9 milhões em dezembro, o que levou Howells a começar a tentar recuperar o dispositivo. Hoje, acredita -se que os tokens sejam enterrados no valor de mais de US $ 775 milhões.

O Conselho da Cidade de Newport rejeitou consistentemente as demandas de Howells pela escavação do local, citando cuidados ambientais e restrições legais. O conselho afirmou que o aterro se aproxima do fim de sua vida operacional e que será limitado no exercício de 2025-26, com planos de construir uma fazenda solar por parte do país. O conselho também alegou que o disco rígido se tornou sua propriedade depois de entrar no aterro e o pedido foi apoiado pelo tribunal.













Em um comunicado publicado na segunda -feira por mais notícias britânicas, 39 anos -Vold Howells disse que estava “Potencialmente interessado em comprar um aterro sanitário” E ele falou sobre uma opção com parceiros de investimento. No final do mês passado, ele também recorreu no Tribunal de Apelação de Londres.

O aterro em questão tem mais de 1,4 milhão de toneladas de desperdício. Em uma entrevista à 2021, Howells disse acreditar que, apesar de passar quase décadas com solo em camadas e outros lixo, o disco rígido ainda pode ser utilizável graças às suas propriedades anti -corrosão.

O juiz disse, no entanto, também “Sem perspectiva real” Howells, que teve sucesso no julgamento.