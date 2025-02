O homem sofre ferido em queimaduras depois que o foguete explode em Vyasarpadi

Um trabalhador de 24 anos está lutando pela vida depois que um foguete explodiu em Vyasarpadi na noite de sábado.

Um policial sênior da cidade disse que Udayakumar era um morador de PuliantThope. No sábado, ele foi à casa de seu parente na rua Sundaram, em Vyasarpadi, para participar de uma função fúnebre, onde consumiu álcool.

Enquanto em uma condição intoxicada, ele tentou estourar um foguete no país. Como não explodiu corretamente, Udayakumar pegou o foguete quando explodiu causando lesões para queimaduras no rosto e no corpo.

Ele foi admitido no Hospital do Governo de Stanley e está em tratamento.