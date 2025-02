O Hospital do Centro de Country de Defesa foi equipado com terapia com células -tronco para 80 doenças

Yakarta, vivo – O Panglima Kiss Sudirman, do Hospital Central de Defesa (RSPPN), agora apresenta um serviço de terapia com células -tronco e o armazenamento de atacadores recém -nascidos através da cooperação estratégica com o laboratório e o Banco do Centro de Células -Tem Celltech.

Leia também: Pabowo apareceu pela primeira vez no 78º aniversário de Bhayangkara após a operação de lesão do pé

Essa colaboração faz do RSPPN um Centro de Serviço de Saúde Regenerativo para membros da Defesa Nacional e do Público Geral, sem a necessidade de procurar tratamento no exterior.

A terapia de haste de tecnologia celular desenvolvida tem o potencial de lidar com mais de 80 tipos de doenças, incluindo acidente vascular cerebral, diabetes, demência, Alzheimer, Parkinson, autoimune, insuficiência renal, doenças cardíacas, câncer e autismo. Com essa instalação do RSPPN, a tecnologia de células -tronco pode ser otimizada para melhorar a qualidade de vida dos pacientes na Indonésia.

Leia também: Operações ao vivo, DPR: Pabowo dá um exemplo para a comunidade buscar tratamento em hospitais nacionais

 Ilustração de dor de colesterol

“Com essa colaboração, a tecnologia de células -tronco pode estar aumentando.

Leia também: Ore Pabowo após a operação, Jokowi: Deus deseja, mais inteligente para realizar a tarefa de servir a comunidade

Além dos serviços terapêuticos, essa cooperação inclui desenvolvimento de pesquisa e aumento da capacidade médica por meio de treinamento e educação.

O CEO da Venski Tower, Dr. Natasha Vinski Borneo, enfatizou o compromisso da Celltech de fornecer certificação internacional para 12 médicos especializados em RSPPN através do Conselho de Celas do Conselho Mundial.

“Estamos muito empolgados com essa cooperação porque abrirá grandes oportunidades para servir as pessoas que precisam de terapia com células -tronco. Essa tecnologia tem um potencial extraordinário para melhorar a qualidade de vida dos pacientes”, disse Natasha, que também atua como presidente do presidente do conselho mundial de células -tronco, Genebra, Suíça.

Um aspecto importante dessa inovação é o armazenamento do cordão do bebê, que contém células -tronco valiosas para o tratamento de várias doenças degenerativas. Com o método do sistema quântico fechado usado pela CellTech, a família pode aproveitar a terapia regenerativa no futuro com mais segurança e eficácia.

Sabe -se que o Celltech Stem Cell Center é uma terapia de células -tronco central principal que obteve permissão do Ministério da Saúde e Certificação do GMP.

A Celltech colaborou com vários hospitais nacionais, como o Hospital Nacional de Polícia, o Dharmais Cancer Hospital e o Hospital Incase, bem como instituições globais como a Suíça na Suíça e a Universidade “Gabriele d’Annunzio” de Chieti Pescara, Itália.

Com essa colaboração, a CellTech e o RSPPN se comprometem a continuar inovando para apoiar as políticas nacionais de saúde regenerativa e promover o desenvolvimento do turismo em saúde para criar um ouro indonésio.

Para obter informações, a assinatura do contrato de cooperação ocorreu na sexta -feira, 21 de fevereiro de 2025, em Venski Tower, Yakarta, com a participação do chefe do hospital, o Dr. Markus Wibowo e o Prof. Deby Vinski com um centro de células -tronco da equipe de células.