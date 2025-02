O Hospital Estadual de Bengala dirige 175 cirurgias da bexiga em cinco dias

Em uma publicação recente sobre redes sociais, o primeiro -ministro de Bengala Ocidental elogiou os médicos de um hospital estadual por realizar 175 cirurgias biliares da vesícula biliar em cinco dias. Mas ele também levantou questões sobre o crescente número de casos. Especialistas sugerem que a mudança no estilo de vida e na obesidade são causas importantes por trás dessa tendência.

Dr. Dilip Todi, consultor de gastroenterologia do Hospital Narayana, Howrah, disse O hindu Apesar do fato de as cirurgias da vesícula biliar serem uma das mais comuns na Índia, números crescentes se devem principalmente a uma importante mudança de estilo de vida e problemas de obesidade na população. Ele acrescentou: “Não há onda anormal nos casos, mas devemos entender que nossos hábitos alimentares estão mudando, agora há mais gordura em nossa comida. Portanto, os cálculos de colesterol e bile estão aumentando.

O Dr. Todi acrescentou que, nos países ocidentais, os livros médicos dizem que, se um cálculo é assintomático, a intervenção não será necessária, mas a mesma teoria não é aplicável na Índia. “A principal razão para isso é que o câncer de vesícula biliar é raro nos países ocidentais, mas é um dos cânceres mais comuns da Índia”, disse o médico.

Um médico da equipe médica do SSKM que realizou essas cirurgias disse que esse é um grande sucesso para os médicos e o hospital. Ele acrescentou: “Isso é como o nosso Kumbh Mela. Para ajudar tantos pacientes, médicos e autoridades se juntaram para dar esse passo visionário. É um ótimo marco para realizar tantos microsureros para inúmeras pessoas marginalizadas que não podem acessar um atendimento médico tão alto.

O professor e o médico DK Sarkar, que fazia parte da equipe médica no SSKM, disse O hindu A tendência em que os casos de pedra biliar estão aumentando em 18 a 22 anos é alarmante. Ele acrescentou: “Este é um distúrbio do estilo de vida e o fast food desempenha um papel importante. Existem muitos outros casos pendentes, mesmo após tantas operações, e os números só aumentarão nos próximos dias. Precisamos de uma abordagem preventiva para esse problema, caso contrário, isso em breve ficará fora de controle.

Aproximadamente 15 médicos e outros 60 médicos de apoio estavam presentes na equipe que tornaram essas operações bem -sucedidas. Os médicos cancelaram suas folhas para garantir o processo suave deste álbum.

Os médicos também disseram que, com um pouco de refinamento, esse modelo de cirurgia pode ajudar a trazer instalações médicas de primeiro nível para as pessoas mais marginalizadas do país.

Isso ocorre quando o primeiro -ministro de Bengala Ocidental, Mamata Banerjee, em 15 de fevereiro aplaudiu 175 cirurgias bem -sucedidas da vesícula biliar em cinco dias no SSKM Medical College and State Hospital.

“Este foi um esforço para limpar os casos da vesícula biliar em espera, e também para mostrar o que nossos médicos podem fazer se trabalharem em uníssono com dedicação!” A sra. Banerjee publicou na plataforma de rede social X. Ele também disse que outros 390 outros casos cirúrgicos importantes também foram realizados neste hospital, juntamente com as 175 cirurgias da bexiga.

O CM também instou todos os outros hospitais do estado a se inspirar nessas cirurgias rápidas e eliminar a espera em pacientes com cauda para remover a carga de instalações médicas e reduzir a carga do paciente.