O Hospital Med Apollo First realiza cirurgias complexas de replantação de dedos

Dr. Purushothaman, cirurgião plástico, Hospital Apollo First Med, que segura o dedo do paciente na cirurgia de reinicialização dos dedos no Hospital Med De Apollo Crust, pressiona em Chennai na terça -feira. | Crédito da foto: M. Srinath

Quando o dedo indicador de Vijayan foi cortado em um acidente industrial, foi proposto manter a calma e agir rapidamente. Viajando em um veículo de duas rodas, o homem de 64 anos chegou a um hospital em 30 minutos e, após a cirurgia que durou 3,5 horas, o dedo indicador da mão esquerda foi replantado. Enquanto o pensamento rápido ajudou Vijayan, Karunakaran, 78 anos, enfrentou o inesperado quando fortes chuvas atingiram Chennai em 4 de dezembro de 2023. Quando os ventos sopraram, três dos dedos foram cortados enquanto tentavam segurar o portão de sua casa e foram transferidos a um hospital para seus vizinhos, após o qual os dedos foram replantados em uma cirurgia de sete horas.

“Agir rápido é importante”, disse Vijayan, enquanto Karunakaran aumentou a importância da consciência entre as pessoas na busca de ajuda médica. Eles eram os medicamentos do Hospital Med de Apolo que conduziram replantando cirurgias para eles.

“Quase 40 a 45% de todas as lesões corporais acontecem com as mãos”, disse na terça -feira Sabari Girish Ambat, consultora sênior de cirurgia plástica, primeiro Med of Apollo Hospital, jornalistas, na terça -feira. As pessoas sofrem amputações traumáticas com os dedos em acidentes de trânsito, acidentes industriais, acidentes domésticos, como portas e lesões por lavagem e lesões na cadeia de bicicletas.

Enquanto os médicos conduzem o replantio de cirurgias há muito tempo, os médicos disseram que agora podem replantar peças ainda menores, como os dedos que são feridos devido ao progresso na micro -turger. “Isso se deve à disponibilidade de bons microscópios que dão um melhor aumento e suturas mais finas”, disse ele. Com ferramentas micrúgirgicas e micros super cirúrgicos, os cirurgiões reconectam ossos, tendões, nervos e vasos sanguíneos, restaurando o fluxo sanguíneo e garantindo a funcionalidade manual, de acordo com um comunicado à imprensa.

Em caso de lesão, a parte amputada deve ser embrulhada suavemente em um pano limpo ou em uma gaze estéril e no saco plástico ou em um recipiente estéril. A parte deve ser mantida fria com pacotes de gelo ou gelo esmagados, mas nunca devem estar em contato direto com o gelo para evitar danos nos tecidos. A parte ferida deve ser alta, se possível, disseram os médicos.

“Nunca se esqueça de trazer a parte amputada, mesmo a menor parte, para o hospital”, acrescentou. V. Purushothaman, Senior-Plajano no hospital, disse que a peça amputada deve ser levada ao hospital dentro de seis horas. “A taxa de sucesso do replantio depende da natureza da lesão. Para cortes limpos, a taxa de sucesso é de 80 a 95%, enquanto se trata de se apaixonar ”, afirmou.