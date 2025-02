O ICMR procura parceiros para o desenvolvimento e marketing da vacina tifóide e paratifomea

O Conselho de Pesquisa Médica Indiana ((ICMR) está buscando realizar o desenvolvimento e o marketing conjunto da vacina tifóide e paratifidea e agora convidou a expressão de interesse de organizações, empresas e fabricantes elegíveis.

Dê detalhes sobre o processo que o Conselho indicou que, sob o EOI, os fabricantes/empresas que respondem e satisfazem todas as necessidades técnicas serão pré -selecionadas de acordo com seu plano de pesquisa e desenvolvimento, instalações e capacidades. Após a execução do contrato, essas empresas/fabricantes serão responsáveis ​​por pagar o presente a 2% nas vendas líquidas, conforme apropriado, de acordo com as diretrizes do ICMR para a colaboração do desenvolvimento tecnológico.

Tifóide é uma infecção bacteriana que afeta os intestinos e, às vezes, a corrente sanguínea. É causado por bactérias Salmonella typhi e pode ser potencialmente mortal, se não. A doença é devida à alimentação ou água contaminada para comer/beber, entre em contato com as fezes ou contato sexual de uma pessoa infectada ou contato sexual com uma pessoa infectada. O tratamento inclui o uso de antibióticos como cloranfenicol, ampicilina ou ciprofloxacina. As vacinas tifóides disponíveis na Índia incluem TypBar-TCV, TY21A, Typhim VI e Typherix. As vacinas conjugadas com tifóide podem ser administradas a crianças durante 6 meses e as vacinas com polissacarídeos capsulares VI podem ser administradas a crianças durante 2 anos. Na Índia, os TCVs estão atualmente disponíveis apenas no setor privado.

De acordo com estudos recentes, a febre tifóide é considerada um problema significativo de saúde pública na Índia, e as estimativas sugerem que o país tem uma grande carga de casos de tifóide em todo o mundo, com milhões de casos relatados anualmente, particularmente concentrados em áreas urbanas, o que o torna um grande ameaça. Na região. Um estudo encontrou uma incidência nacional de cerca de 360 ​​casos por 100.000 pessoas, o que se traduz em aproximadamente 4,5 milhões de casos anualmente.

Enquanto isso, o Instituto ICMR-Nacional de Pesquisa em Infecções Bacterianas (NIRBI) desenvolveu uma tecnologia intitulada “Vacina de febre entérica com base em vesículas de membrana externa de duas linhagens diferentes de Tifoides Salmonella espécies”.

O objetivo do ICMR é agora validar a tecnologia “especificidade tifóide ampla e a vacina contra paratifóide contra Salmonella Typhi, Salmonella Parathyphi ”desenvolvido em ICMR-NIRBI, KOLKATA. Isso será seguido por conformidade regulatória, marketing e marketing adequados, explicou o conselho.

De acordo com o acordo A Companhia receberia direitos para realizar a validação científica/técnica da tecnologia como uma Fase I, somente depois de assinar um acordo de não -disposição (NDA) de desenvolvimento, fabricação, venda e marketing de vacina de tecnologia/produto (vacina tifóide e paratifóide ) ou realizar mais produtos de P&D e mercado de mercado /tecnologia.

Segundo o contrato, o Instituto ICMR-NIRBI fornecerá orientação especializada e suporte técnico para a produção de vacinas tifóides e paratifóides em todas as fases.

“Essa supervisão técnica do Instituto ICMR-NIRBI aceleraria o desenvolvimento do produto e seu marketing. O suporte será fornecido por meio de sua equipe de cientistas com experiência em planejamento do estudo, desenvolvimento de produtos, protocolo de estudo, resultados de dados/análise, avaliação de resultados, avaliação de segurança e eficácia, melhoria do produto etc., se for considerado adequado com o entendimento mútuo entre o ICMR e empresa colaborativa ”, disse o conselho.