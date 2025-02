O IHSG é mais poderoso na terceira semana de fevereiro, as ações da PTBA no Centro de Cuidados

Yakarta, vivo – O índice de preços de ações compostas (CSPI) continua o aumento de 2,89 % ou 192,42 pontos no final da negociação na segunda -feira, 17 de fevereiro de 2025. O salto levou o JCI a voar para 6.830,88.

Com base no relatório Sekuritas Phintraco, o movimento JCI foi monitorado na faixa de 6.658-6.831. Com um valor de transação registrado para Rp 11,65 bilhões.

“Tecnicamente, o estreitamento da inclinação negativa no MACD continua juntamente com o RSI estocástico que se afasta da área de grandes dimensões”, foi citada a revisão de Sekuritas Phintrac da declaração oficial.

O fortalecimento do JCI também foi apoiado por um aumento em quase todos os setores existentes. O setor material básico disparou em 3,67 %, o setor de energia aumentou 3,30 % e o setor financeiro ganhou 2,83 %.

Infelizmente, os principais setores de consumo de consumo e não primos ainda estão na zona vermelha. Cada um corrigiu 0,10 %.

Enquanto isso, a CGS Indonésia destacou uma série de ações de ações durante a sessão de negociação de hoje. Os valores verificam o catalisador que afeta o ritmo do estoque.

PT Telkom Indonésia (Persero) TBK (TLKM)

As ações da TLKM fecharam 4,74 % ou 120 pontos em 2.650. O salto do emissor foi ativado pelo relatório de números indicativos da empresa que registrou um crescimento positivo do cliente (QOQ) trimestralmente no quarto trimestre de 2024. Isso mostra um aumento no uso de dados por cliente e um aumento na renda média por usuário (ARPU ).

PT BANK SUEGARA Indonésia (Persero) TBK (BBNI)

As ações da BBNI dispararam 4,58 % ou 200 pontos e fecharam o nível de 4.570. A CGS Indonésia avalia o otimismo do mercado relacionado aos planos de recompra de ações e à distribuição dos dividendos da Companhia no futuro.

PT Limpesahaan Gas Refora TBK (PGAS)

As ações da PGAS dispararam no nível de 1.685 após aumentar um aumento de 2,43 % ou 40 pontos. Observe positivamente influenciado pela decisão do governo de elevar o preço de venda de um certo gás natural (HGBT) para sete setores para US $ 6,5 por MMBTU dos US $ 6 anteriores por MMBTU.

PT Bukit Asam TBK (PTBA)

As ações do PTBA fecharam categoricamente na área de 2.710. O sentimento do PTA compartilha o movimento devido ao enfraquecimento contínuo dos preços do carvão, foi de 17,96 % até o momento (YTD). Essa condição ocorre de acordo com a alta oferta e previsão da diminuição da demanda de carvão devido ao baixo uso de uma maior energia de emissão.

Pt bukalapak.com tbk (aberto)

A ação aberta caiu 2,01 % ou 3 pontos, para 146, depois de poder aumentar 2,05 % durante a sessão de negociação. Embora corrigidos, a CGS Indonésia avalia que as ações abertas têm o potencial de fortalecer o catalisador de otimismo para o fechamento dos serviços de mercado físico que devem promover o desempenho da empresa.