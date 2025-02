O IIT Madras lança o banco de dados de genoma do câncer de acesso público para ajudar a pesquisa de câncer, descoberta de medicamentos na Índia

Recentemente, foi lançado um banco de dados do genoma do câncer que visa decodificar o panorama genômico dos cânceres predominantes na Índia em Chennai. Um primeiro banco de dados desse tipo, foi desenvolvido pelo Instituto Indiano de Tecnologia Madras (IIT-M) e pretende transformar a pesquisa do câncer no país.

Em um relatório recente do Programa Nacional de Registro de Câncer, o Conselho de Pesquisa Médica Indiana (ICMR) indicou que uma em nove pessoas na Índia provavelmente desenvolverá câncer em sua vida. Atualmente, 14.16.427 pessoas vivem com câncer. De acordo com o registro, houve um aumento de 12,8% na incidência de câncer todos os anos desde 2022.

Sub -tratado em estudos globais de genoma

Apesar de uma alta incidência de câncer, o país está sub -representado em estudos do genoma mundial, dizem os pesquisadores. Não foram feitos esforços para capturar e catalogar as variantes genéticas específicas dos cânceres indianos devido à falta de arquitetura genômica de câncer predominante no país. Como resultado, houve poucos esforços para desenvolver kits de diagnóstico e / ou medicamentos.

O biobank nacional do tecido contra o câncer do IIT Madras lançou o Programa Genoma do Câncer em 2020 para preencher o vazio na paisagem genômica para vários tipos de câncer. O Tissue BioBank, uma iniciativa conjunta do Departamento de Ciência e Tecnologia do Governo da União, é uma instalação comunitária sem fins lucrativos no Departamento de Biotecnologia do Instituto.

O biobank coleta amostras de tecido contra o câncer com o consentimento de pacientes com câncer, além de informações sobre histórico médico anterior. Amostras e informações são fornecidas aos pesquisadores para facilitar a pesquisa do câncer e, portanto, melhorar o diagnóstico e o tratamento do câncer.

Um total de 960 sequenciação de 480 amostras de tecido inteiras do paciente com câncer de mama de todo o país e foram coletadas para o ATLAS do genoma.

O Instituto, em colaboração com a Karkinos Healthcare, Mumbai, a clínica de menos de Chennai e a pesquisa e o câncer, Chennai, analisou os dados e montou o resumo anônimo das variantes genéticas das amostras de câncer de mama indianos.

O diretor do IIT Madras, V. Kamakoti, anunciou a conclusão da geração de sequência do genoma do câncer de mama indiano e divulgou o atlas do genoma do câncer de Bharat (BGCA) em 3 de fevereiro. Médicos em todo o país e no exterior podem acessar o banco de dados de bcga.iitm.ac.in.

Acesso a todos

Kamakoti disse que o objetivo de tornar o público do banco de dados era verdadeiro para o compromisso do “IIT M por todos” do instituto com a sociedade. Anteriormente, o instituto havia publicado os dados do cérebro.

Os pesquisadores podem aprofundar os dados e obter informações sobre as causas por trás do câncer e ajudar a criar iniciativas de prevenção e intervenção precoce. O Atlas também fornece detalhes das populações contemporâneas do câncer de mama indiano para classificar as variantes envolvidas nos diagnósticos precoces, progressão da doença e resultados do tratamento, explicou Kamakoti.

O Centro de Excelência do Instituto sobre Genômica de Câncer e Terapêutica Molecular, financiada sob a iniciativa da instituição de eminência do governo da União, dirigiu a investigação.

O chefe do centro e o coordenador do projeto S. Mahalingam disseram que o banco de dados seria um recurso inestimável para identificar biomarcadores específicos do câncer na Índia, essa detecção precoce de câncer de mama. “Será muito útil identificar novos objetivos de medicamentos para desenvolver melhores estratégias de tratamento específicas para a população indiana”, explicou.

O professor Mahalingam, que também é o corpo docente do Departamento de Biotecnologia do Instituto, acrescentou: “O BCGA pretende organizar dados de pesquisadores que trabalham na genômica do câncer em tipos de câncer e estariam abertos para aceitar apresentações”. Os dados serão usados ​​para identificar biomarcadores para identificar grupos de alto risco, monitorar a progressão do câncer, designar estratégias para tratamento personalizado e entender os resultados do tratamento, disse ele.

Aumente para ‘medicamento personalizado’

O atlas do genoma fornece conhecimento sobre a base genética da progressão e evolução do câncer e espera -se que ajude o sistema de pesquisa e saúde biomédica no país a mudar para ‘medicina personalizada’; portanto, informações genéticas e moleculares de um indivíduo na clínica Processo de tomada de decisão.

O Centro Nacional de Medicina de Precisão em Câncer, uma iniciativa entre o IIT Madras e a Karkinos Healthcare, realizou a análise, com o objetivo de acelerar a pesquisa interdisciplinar e o desenvolvimento de soluções acessíveis de cuidados com o câncer.