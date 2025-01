O impacto da classificação das tribos denotificadas: explicado

Membros da tribo Adi vestidos com sua roupa tradicional durante o Festival Gidi 2025 do Hiyom Banggo, no Siang, Arunachal Pradesh, em 28 de janeiro. Crédito da foto: Ani

A história até agora: O Serviço Antropológico da Índia (ANSI) e os Institutos de Pesquisa Tribal (TRI) em todo o país categorizaram as tribos 268 denotificadas, semi -mônicas e nômades que nunca haviam sido classificadas antes. Após um estudo de três anos, o ANSI e o Tris recomendaram a inclusão de 179 dessas comunidades nas castas programadas, tribos programadas e outras listas de classes atrasadas. Pelo menos 85 dessas comunidades são recomendadas para uma classificação pela primeira vez. O estudo também descobriu que 63 comunidades que nunca haviam se qualificadas já eram “não traciáveis”, o que significa que elas provavelmente haviam assimilado em comunidades maiores, seus nomes mudaram ou migraram para outros estados.

Por que o estudo foi necessário?

Desde que a lei das tribos criminais de 1924 foi revogada em agosto de 1949, após o que as comunidades notificaram como “criminosos” foram denotificados, as sucessivas comissões tentaram classificar essas comunidades, começando com a primeira comissão de Back -Commas, liderada por Kaka Kalelkar.

Desde então, o Comitê de Lokur (1965), a Comissão Mandal (1980), a Comissão Renke (2008) e a Comissão Idate (2017) tentaram classificar essas tribos em todo o país. No entanto, eles não foram capazes de identificar todas essas comunidades.

A última comissão encarregada disso foi a liderada por Bhiku Ramji Idate, que apresentou seu relatório em dezembro de 2017. Neste relatório, ele listou um total de mais de 1.200 tribos, seminomáticas e nômades em todo o país, além da qual que ele disse que havia 267 comunidades que nunca haviam sido classificadas. O relatório da Comissão Idate indicou que as comissões anteriores nunca foram capazes de classificar essas comunidades, recomendando firmemente que o trabalho de classificação foi concluído o mais rápido possível. Para esse fim, o Gabinete do Primeiro Ministro foi um comitê especial em fevereiro de 2019, liderado pelo vice -presidente da Niti Aayog, que consiste no Sr. Idate, Dr. Jk Bajaj, do Centro de Estudos de Políticas, e o Diretor Geral da ANSI como membros. Esse comitê deu o trabalho de classificação à ANSI e Tris, que começou a trabalhar no projeto em fevereiro de 2020, apresentando um relatório em agosto de 2023.

Qual é a necessidade de categorização?

O comitê parlamentar permanente de justiça social e empoderamento teve em um relatório de dezembro de 2022, ele disse que havia marcado repetidamente a “incapacidade do governo de tomar as medidas necessárias” sobre a rápida categorização dessas comunidades. “O atraso na localizá -los aumentaria seu sofrimento e não conseguia obter benefícios dos esquemas predominantes destinados ao poço de SC/STs”, disse o painel da câmera.

S. Narayan, professor emérito do Instituto de Ciências Sociais de Nova Délhi, disse que o problema com a categorização incorreta começou com alguns dos primeiros censos realizados pelas administrações coloniais. “Houve muitos casos de tribos classificados como castas e vice -versa. Muitos disso podem ter tido considerações políticas por trás disso e isso continuou após a independência. Ele acrescentou que, embora a lei de incluir comunidades em SC, ST, as listas OBC possam ser políticas, quando se aplica uma lente antropológica, as classificações certamente serão diferentes.

Além disso, ativistas comunitários e especialistas como o Dr. BK Lodhi, que também ajudaram a Comissão Idate em seu trabalho, disseram que, na ausência de uma lista completa de comunidades denotificadas, semi -mônicas e nômades de todo o país, tem sido muito difícil . Organizar comunidades e seus povos. “Alguns são classificados como SC, ST, OBC, outros também estão incorretos. E além disso, existem centenas que não classificaram.

Qual será o impacto?

Agora que quase todos denotificados, tribos nômades e seminomáticos estão mais próximos de serem classificados do que nunca, um impacto foi político. Ativistas da comunidade em UP, Haryana, Madhya Pradesh e Gujarat estão pressionando a questionar a premissa de classificar essas comunidades como SC, ST e OBC completamente, com um olho em reservas.

Dentro do Conselho de Desenvolvimento e Bem-Estar para comunidades não notificadas, nômades e semi-mônicas, agora existem dois pensamentos de pensamentos. Exige -se a conclusão do processo de classificação para que todas as tribos denotificadas, nômades e seminomáticas obtenham benefícios para eles de acordo com a classificação de SC, St U OBC, incluindo a da reserva. O outro requer a criação de uma classificação completamente separada, para as tribos denotificadas na forma de um cronograma na Constituição. Em segundo lugar, dependendo da ação que o governo toma sobre as recomendações deste estudo, facilitará que os governos estaduais iniciem o processo de inclusão se decidirem fazê -lo.

O que se segue?

Enquanto o ANSI e o Tris concluíram o estudo etnográfico, este relatório permanece com o comitê especial liderado pelo vice -presidente do Niti Aayog. As autoridades disseram que esse comitê está agora “examinando” as recomendações e em breve preparará um relatório final, sobre o qual o governo receberá uma ligação.