O impacto da política de reservas na sociedade precisa ser revisto, diz ex-ministro da União

O antigo Ministro da União A. Narayanaswamy destacou a necessidade de uma revisão abrangente da política de reservas a cada dez anos.

“Devemos conhecer o impacto destas políticas nas diversas castas, classes e regiões. Infelizmente, isso não foi feito nos últimos 75 anos na Índia”, disse o líder do BJP em Dharwad no domingo.

Ele falou depois de inaugurar um workshop em nível estadual organizado pela Federação de Estudantes de Madiga do Estado de Karnataka no prédio da Associação de Funcionários do Governo do Estado.

Ele disse que sucessivos governos implementaram vários esquemas e programas para o bem-estar das pessoas pertencentes a várias castas, classes e regiões através da política de reservas.

“É necessário conhecer o impacto destes planos na situação económica, social e cultural de sectores específicos da sociedade. Dependendo do resultado do estudo, deverão ser discutidas alterações na política de reservas. Mas até agora isso não aconteceu”, afirmou.

O evento contou com a presença de licenciados, estudantes de investigação, professores visitantes e responsáveis ​​de diversas organizações pertencentes à comunidade Madiga.

O workshop teve como objetivo fornecer dados práticos à Comissão Nagamohan Das para subcategorização de Castas Programadas.

“Certas questões relacionadas com a comunidade Madiga estão a ser ocultadas. Muitos na comunidade não entendem o que significa subreserva. Como você pode se beneficiar disso se não o entende? ele perguntou

Disse que as organizações de cada distrito devem preparar relatórios sobre o atraso social, económico e educacional da comunidade de Madiga.

“Todos os dados sobre os funcionários da comunidade Madiga que trabalham em vários departamentos dos governos central e estadual devem ser recolhidos. As injustiças enfrentadas pela comunidade devem ser documentadas e apresentadas à Comissão”, afirmou.

O ex-MLA Veerabhadrappa Halaharavi disse que dados empíricos deveriam ser fornecidos à Comissão para destacar as condições da comunidade Madiga. Ele instou a Comissão a fazer justiça de forma imparcial.

Shadaksharimuni Desikendra Swamiji do Kodihalli Adijambava Mutt no distrito de Chitradurga, GB Nandan e outros estiveram presentes.