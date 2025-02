O importante papel das universidades no desenvolvimento da inovação para acelerar a transmissão subsequente

VIVA – A taxa é um dos pilares do governo no aumento do crescimento econômico. A transmissão subsequente é considerada capaz de promover um aumento no valor agregado e na competitividade de vários produtos. Além disso, espera -se que as instituições de ensino superior também desempenhem um papel importante na apresentação de inovações para incentivar a agenda posterior e executar a segurança energética futura.

“Vemos que hoje a Indonésia tem experiência para usar os produtos como uma vantagem de crescimento. Se nos lembrarmos desde a época do Presidente Soeharto, nos projetamos no dendê, nos projetamos de petróleo e gás. Produzimos petróleo e gás naquela época 1.6 milhões de barril de petróleo por dia e com isso poderíamos nos tornar um país com um crescimento de 7%”, disse a economia da economia de Airlangga Hartarto no evento gráfico de TalkShow: o papel e a oportunidade do campus do El na agenda posteriormente e a realização da energia da energia da Resiliência na Faculdade de Engenharia, University Gadjah Mada, Yogyakarta na terça -feira (4/02).

Além disso, o ministro da Coordenação do Airlangga disse que o governo atualmente continua a promover o crescimento econômico para atingir 8%, acompanhado por inflação relativamente mais controlada. Até agora, o crescimento econômico médio permanece 5% (ano) e a inflação média pode ser mantida em 1,5%. A inflação pode ser controlada graças à cooperação entre o governo central e o governo regional para monitorar regularmente as flutuações da inflação.

Além disso, a Menko Airlangga também disse que, com alto potencial para produtos indonésios, deve ser usado corretamente através da transmissão subsequente. Recursos naturais de alto potencial em um país se não forem usados ​​adequadamente, realmente causarão problemas. Espera -se que os esforços subsequentes aumentem o valor agregado de fabricação.

Relacionado ao esforço subsequente, o ministro coordenador da Airlangga disse que o governo começou a implementar a transmissão subsequente desde 2009 com uma lei que governa a mineração de minerais e carvão, onde o governo decidiu não exportar matérias -primas. Isso se baseia, entre outros, porque o produto de bauxita exportado pela Indonésia para outros países é processado para se tornar um bloco de máquinas usadas pela Indonésia para o setor automotivo. Nesse sentido, o governo vê oportunidades no uso de produtos básicos melhor através da transmissão subsequente.

Além de estabelecer decepcionando o setor de recursos naturais, o ministro coordenador da Airlangga disse que o governo também a jusante do setor agrícola, onde um de seus produtos de exportação mais alto é o óleo de palma. Em 2024, a Indonésia produziu quase 50 milhões de toneladas de CPO e atualmente a Indonésia usou o B40 Biodiesel. Com o biocombustível, espera -se que a resistência à energia no país aumente.

“Precisamos que a universidade continue fazendo P&D para que nossos custos possam ser mais baixos”, concluiu o ministro da coordenação Airlangga.

Nesta ocasião, o ministro da coordenação do Airlangga também explicou que a Indonésia era o país com a disponibilidade das primeiras maiores reservas de níquel do mundo e a segunda maior para produtos de estanho. Além disso, os produtos de cobre, bauxita e prata também têm ótimas reservas. No entanto, o uso de uma série de produtos ainda não é ideal como na areia de sílica que também tem um potencial maior.

Com esses vários potenciais subsequentes, espera -se que as universidades assumam um papel na promoção da inovação em vários produtos superiores, especialmente para realizar pesquisas e desenvolvimento (P&D). Além disso, espera -se que as universidades estabeleçam cooperação com instituições internacionais ou empresas privadas para o desenvolvimento de recursos humanos, para que possam ser mais abertos com vários países.

No futuro, o ministro da Coordenação do Airlangga disse que o desenvolvimento das indústrias digitais será o próximo foco do governo. É projetado que o setor digital pode se tornar um fator econômico no futuro, que não se baseia em recursos naturais, mas em recursos humanos. No campo da digitalização, os semicondutores são um aspecto que o governo buscará ser desenvolvido.

“O próximo jogo está lá, peço aos amigos aqui que eles sejam engenharia, microeletrônicos que continuam perseguindo. Se não pudermos seguir isso, nos deixaremos para trás porque esse digital crescerá rapidamente, a IA digital e os recursos humanos são uma economia futura baseada em em que o Futura “, disse Menko Airlangga.

Depois de conduzir uma discussão interativa com a Faculdade de Acadêmicos de Engenharia da UGM, Menko Airlangga também dedicou um tempo para visitar e realizar discussões casuais juntamente com o Departamento de Engenharia Mecânica e a indústria da UGM. Nesta família e atmosfera calorosa, Menko Airlangga fornece informações para o progresso da indústria no futuro, uma das quais é a necessidade do desenvolvimento do setor de semicondutores para acompanhar outros países.

Também presente na ocasião incluiu o vice -ministro do Phasol Riz, Gadjah, Gadjah. Universidade Mada SLO, presidente do Centro de Pesquisa e Inovação de Engenharia (Eric) Tumiran, diretor da PT Eco Energi Perkasa Chen Hailei e diretora da CNGR Indonésia, Magdalena Veronica.