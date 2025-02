O improvável coletivo revive a terra em pousio, roteiro da história do sucesso da agricultura de arroz em alappuzha

O que une um sub -inspetor da polícia, um professor superior do ensino médio, um engenheiro aposentado, um ex -militar e alguns empreendedores em Vallikunnam em Alappuzha? Uma paixão compartilhada pela agricultura. Este grupo improvável escreveu uma história de sucesso no cultivo de arroz, transformando grandes extensões de terra de barbeco em Cheruppallam Paddy Polder, demonstrando que a agricultura floresce onde a paixão e a perseverança estão enraizadas.

O grupo, composto por nove membros entre 45 e 81 anos, iniciou a colheita de arroz em uma base experimental em cinco acres de terra de propriedade de seus membros na temporada 2023-24. Sua colheita inicial produziu 12,5 toneladas, aumentando sua confiança para expandir o cultivo de outros 20 acres arrendados para a temporada 2024-25. Às sextas e sábados, as colheitas combinadas entraram nos campos, trazendo uma colheita abundante.

“Do total de 25 acres, a colheita foi concluída em 22 acres. Embora o desempenho exato ainda não tenha sido calculado, é uma boa colheita. Rest Three Acres será colhido mais tarde ”, diz CK Ajithkumar, engenheiro do Conselho de Devasswom aposentado e membro do grupo.

Embora nenhum deles tenha uma experiência agrícola anterior, Ajithkumar diz que a visão dos campos que sempre foi, cultivada por seus pais e responsável por alimentar famílias, deitada em pousio os inspirou a reviver a colheita. “Nosso amor no chão e agricultura se juntaram a nós. Queremos dar um exemplo para a geração mais jovem ”, diz ele.

Os outros membros do grupo são G. Rajeev (subinspetor), P. Mahesh (professor de HSS), K. Ramachandran Pillai (professora aposentada), M. Shamsudeen Kunju (ex -servidor), M. Parameswaran Pillai (retornou do Gulf), J. Vishwanathan (Business), R. Latha (dona de casa) e S. Suresh (negócios). Todos são membros de Vallikunnam South Padasekhara Nellpadhaka Samithi.

“Foi uma ótima experiência. A agricultura traz muita felicidade ”, diz Rajev, sub -inspetor da delegacia de Vallikunnam.

Nesta temporada, o grupo cultivou variedades de arroz Uma e Onam. Anteriormente, um ataque de javali destruiu Paddy em alguns acres, mas a colheita foi replantada mais tarde. O arroz colhido é vendido à Supplyco.

Nikhil R. Pillai, oficial agrícola, Vallikunnam elogiou os esforços do grupo. “Eles vêm de várias profissões e se tornaram agricultores modelo. Agora, estamos incentivando -os a cultivar Cowpeas em cinco acres ”, diz Pillai.

O objetivo final do grupo é lançar sua própria marca de arroz.