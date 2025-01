O incêndio devasta Los Angeles e as perdas chegam a IDR 2,3 trilhões!

Los Angeles, AO VIVO – A área de Los Angeles enfrenta actualmente grandes incêndios que estão a causar grandes danos e a afectar milhares de pessoas. O incêndio, que começou na terça-feira passada, deixou 24 mortos, mais de 12 mil edifícios destruídos e milhares de desalojados.

Leia também: Incêndios florestais em Los Angeles, puro incidente ou deliberado?

Os fortes ventos de Santa Ana que continuam soprando são uma das principais causas da rápida propagação do fogo. Espera-se que esses ventos persistam até o meio da semana, dificultando os esforços de combate a incêndios.

 O grande incêndio em Los Angeles

Leia também: Príncipe Harry e sua esposa abrem casa para vítimas de incêndios florestais em Los Angeles

Algumas das áreas mais atingidas são Palisades, Eaton, Kenneth e Hurst. Além disso, áreas densamente povoadas como Pacific Palisades e Altadena também foram áreas destruídas por este incêndio.

Além de causar muitas mortes, este incêndio também deverá ser um dos mais danosos da história americana. De acordo com relatórios iniciais AccuWeather, Os danos totais e as perdas económicas devido a esta catástrofe são estimados entre 135 mil milhões e 150 mil milhões de dólares ou cerca de 2.092,5 biliões de IDR a 2.325 biliões de IDR.

Leia também: Este é o segredo de uma casa avaliada em IDR 146 bilhões que não foi afetada pelo incêndio durante o incêndio em Los Angeles.

Não só edifícios foram danificados, mas também infra-estruturas importantes, como tubagens de água, esgotos e electricidade. Na manhã de domingo, quase 70 mil clientes na Califórnia estavam sem energia. O condado de Los Angeles foi a área mais atingida, com mais da metade de seus residentes sofrendo cortes de energia.

Como medida de protecção, cerca de 150 mil pessoas foram evacuadas das suas casas. A maioria dos residentes procura agora abrigo temporário e mais de 700 pessoas permanecem em nove instalações de evacuação que foram preparadas.

Embora os esforços para extingui-lo continuem, o incêndio continua difícil de controlar. No domingo, os bombeiros relataram que o incêndio em Palisades estava apenas 11 por cento contido, enquanto o incêndio em Eaton estava 27 por cento contido.

A causa exata deste incêndio ainda está sendo investigada. No entanto, os especialistas suspeitam que os fortes ventos de Santa Ana, que trazem ar quente e seco, foram o principal fator para a propagação do fogo. Além disso, as condições climáticas extremas tornam os esforços de supressão mais difíceis e perigosos.