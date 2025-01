O indicado do DOT por Trump diz que a Boeing precisa de ‘amor duro’, a investigação da Tesla continuará

O indicado do DOT por Trump diz que a Boeing precisa de...

O indicado do presidente eleito Trump para chefiar o Departamento de Transportes dos EUA (DOT), Sean Duffy, disse durante sua audiência de confirmação na quarta-feira que a Boeing precisa de “amor duro” para se recuperar de uma série de falhas de segurança, e que uma investigação de segurança sobre o avançado da Tesla o sistema de assistência ao motorista continuará.

Duffy, um ex-congressista republicano de Wisconsin por cinco mandatos, foi recebido calorosamente durante seu discurso na quarta-feira perante o Comitê de Comércio, Ciência e Transporte do Senado. A ex-personalidade da Fox News apresentou oito de seus nove filhos presentes no painel junto com sua esposa, a apresentadora da “Fox News” Rachel Campos-Duffy.

Durante a audiência, Duffy disse que se tivesse a oportunidade de liderar o DOT, ele se concentraria na segurança da aviação, incluindo a restauração da confiança do público no gigante fabricante de aviões Boeing.

“Acho que temos que ter certeza de que eles estão implementando seu plano de segurança. Temos que pressionar a FAA (Administração Federal de Aviação) para garantir que eles estejam implementando seu plano de segurança”, disse Duffy aos senadores.

O ex-legislador da Câmara disse que trabalharia com a FAA e o Congresso para “restaurar a confiança global na Boeing e garantir que nossos céus estejam seguros”.

“Em uma das minhas reuniões, alguém disse que precisava de um amor forte, que é o que eles realmente precisam”, disse ele.

Os reguladores federais intensificaram a supervisão dos voos comerciais após um incidente quase trágico no ar, quando um painel de porta de um 737 Max 9 da Alaska Airlines explodiu em janeiro passado e uma série de outros incidentes em várias companhias aéreas dos EUA durante o ano passado.

Duffy também supervisionaria a Administração Nacional de Segurança no Trânsito Rodoviário (NHTSA), que está investigando a Tesla, liderada pelo bilionário da tecnologia e megadoador de Trump, Elon Musk, sobre a tecnologia avançada de direção da empresa automobilística.

Em outubro passado, o regulador lançou uma investigação sobre o software Full Self-Driving (FSD) da Tesla depois de ter estado envolvido em quatro acidentes, uma investigação que abrangeu cerca de 2,4 milhões de veículos.

O senador Ed Markey (D-Mass.) perguntou a Duffy se ele poderia “comprometer-se” a permitir que a NHTSA “seguisse as evidências e operasse objetivamente”.

“Sim, comprometo-me com este comitê e com você que deixarei a NHTSA fazer sua investigação”, disse Duffy. “Acho que também mencionei a você que não conheci muitos jogadores nesses espaços.”

Quando questionado sobre isso pelo presidente do comitê, senador Ted Cruz (R-Texas), Duffy disse que revisaria as multas recomendadas pela FAA para a SpaceX, também dirigida por Musk, depois que a agência disse que a empresa aeroespacial violou os requisitos de licenciamento para dois lançamentos. em 2023.

Duffy também expressou apoio às mudanças na forma como as rodovias federais são financiadas, sugerindo que são necessárias mais receitas dos motoristas de veículos elétricos. O Highway Trust Fund (HTF) é financiado por um imposto sobre a gasolina, o que significa que os veículos eléctricos não são efectivamente tributados nas estradas que utilizam.

“Eles deveriam pagar pelo uso de nossas estradas. Acho que como fazer isso é um pouco mais difícil”, disse Duffy à senadora Deb Fischer (R-Neb.), que levantou a questão e acrescentou que adoraria trabalhar com Fischer e o comitê para “fazer isso acontecer”.

Duffy, um antigo lobista, também disse aos senadores que se concentraria na redução da “burocracia” que impede o progresso em “projectos de infra-estruturas críticas, garantindo que os fundos sejam gastos de forma eficiente”, acrescentando que Trump lhe disse que quer investir na economia do país. infraestrutura “em ruínas”.

O ex-legislador da Câmara disse que sua primeira viagem oficial como chefe do DOT seria para áreas afetadas pelo furacão no Tennessee e na Carolina do Norte, em setembro.

