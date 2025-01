O índice de aprovação final de Biden ao deixar o cargo é o mais baixo da presidência: pesquisa

O índice de aprovação do presidente Biden ao deixar o cargo corresponde ao mais baixo de sua presidência em uma pesquisa recente da CNN.

Na pesquisa da CNN lançado em Na quarta-feira, 36 por cento disseram que apoiam “a forma como Joe Biden está a conduzir o seu trabalho como presidente”, correspondendo ao índice de aprovação que o presidente recebeu em junho do ano passado, que é o mais baixo da sua presidência, de acordo com sondagens da comunicação social.

O presidente teve um ano passado difícil na arena política que o forçou a abandonar a corrida presidencial após um duro desempenho no debate. Ao longo do ano, Biden enfrentou questões sobre sua idade e capacidade mental e as lutas jurídicas de seu filho Hunter Biden.

Sessenta e quatro por cento na nova pesquisa disseram que não apoiam a forma como Biden lida com seu trabalho, correspondendo ao índice de desaprovação que ele recebeu em junho do ano passado, que é o mais alto na pesquisa da CNN sobre sua presidência.

O presidente eleito Trump deverá tomar posse na próxima segunda-feira, marcando o fim da presidência de Biden. Uma recente sondagem Gallup revelou que 51 por cento dos americanos aprovam a forma como o presidente eleito conduziu a sua transição presidencial.

A pesquisa da CNN levou lugar de De 9 a 12 de janeiro, com 1.205 pessoas e margem de erro amostral de mais ou menos 3,2 pontos percentuais.

