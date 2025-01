O influenciador Florence Melsky pede desculpas depois de usar um insulto racial em trabalhadores de manobrista

Homem de influência Florence Missky Ele emitiu um pedido de desculpas público depois de enfrentar uma reação intensa em um vídeo viral. No clipe, ele usou um insulto racial durante uma troca acolchoada com trabalhadores de manobrista em Beverly Hills. As imagens rapidamente causaram críticas generalizadas, o que levou Missky a abordar a controvérsia e se arrepender de seus comentários em uma declaração pública.

O que aconteceu com Florence Melsky?

Florence Missky, uma influência e mãe do filho do produtor musical Scott Storch, enfrenta intensas críticas após um vídeo Surgiu mostrando -o usando uma linguagem ofensiva em relação aos trabalhadores de manobrista em Beverly Hills.

As filmagens virais capturam Missky fazendo comentários racialmente carregados e chamando os nomes depreciativos dos trabalhadores, incluindo um insulto racial. A certa altura, você também pode ouvir dizer: “O presidente Donald Trump está fazendo coisas boas porque você é pessoas. Você ré e mata as pessoas”.

No vídeo, ele também lança uma fatura de US $ 100 para um dos trabalhadores enquanto o desprezo. À medida que a briga se intensificava, Melsky tentou dar um tapa em um trabalhador que estava registrando o incidente.

Depois que o vídeo se tornou viral, Melsky emitiu um pedido de desculpas por suas ações no Instagram. Ela admitiu que estava “tão errada” e deveria ter lidado com a situação de maneira diferente. Mirsky disse que seus entusiastas KNBC).

A influência também se defendeu contra acusações de racismo, afirmando que esteve envolvido com os mexicanos e que os comentários no vídeo não refletem suas verdadeiras crenças. Apesar do pedido de desculpas, o vídeo continua a gerar indignação on -line e muitos questionam sua resposta. Nenhum relatório policial foi submetido em relação ao incidente.