O início do CPAC faz uma ondulação, não ondas em círculos conservadores

Chame isso de antiga festa suave. A Conferência Conservadora de Ação Política (CPAC) começa seriamente hoje e, embora ainda esteja atraindo alguns palestrantes importantes para incluir o presidente Trump, sua influência como um barômetro para o movimento conservador como um todo está em um ponto baixo.

Durante anos, o CPAC foi o principal evento anual à direita, onde ativistas, influenciadores, estudantes, grupos de interesse, candidatos presidenciais republicanos e buscadores de cuidados se reuniriam e discutiriam, procurariam aumentar a influência e o zumbido. As partes fora do horário de horas e eventos tangenciais foram um empate tão grande, se não mais, do que os do palco.

Agora, quase todo mundo que fala nas esferas conservador de DC vê o CPAC como um salto fácil. Alguns nem se lembraram do que estava acontecendo esta semana.

Um sinal CPAC claro não é mais o mesmo centro social importante: No ano passado, o New York Times chamou Sala de Guerra de Steve Bannon mostrar “A única parte que importava”Em CPAC. Este ano, uma festa da noite de abertura do CPAC organizada por Sala de guerra, o pulso nacional e os eventos humanosEstá sendo realizado Em Capitol Hill Em vez de no porto nacional, onde a conferência é realizada no Gaylord Conference Center.

Dennis Lennox, consultor e colunista republicano que havia participado de muitos CPAC (e acho que conheci no CPAC) não participará deste ano. Ele colocou desta maneira:

“Lembro que o então presidente George W. Bush falou em Omni Shoreham. Para mim, o CPAC sempre foi o herdeiro de William F. Buckley Jr. e Russell Kirk. Pelo menos duas gerações de políticos, agentes, consultores, jornalistas e pensadores conservadores e republicanos chegaram ao CPAC em algum momento ou outro. Eu não conheço mais uma única pessoa que vai ao CPAC, incluindo aqueles com dinheiro de outras pessoas (ou é dinheiro de outras pessoas?) “

Você não precisa aceitar sua palavra para isso. Basta olhar para os principais parceiros de patrocínio que o CPAC possui há alguns anos, em comparação com este ano. Em 2022, o último CPAC em que participei, os sinais agradeceram aos patrocinadores como o Comitê Nacional Republicano, Heritage Foundation, Fox Nation, Instituto de Liderança, Turning Point USA e estudantes para a vida.

Isso não estava presente na lista de sinalização deste ano que vi ontem à noite (quando me resgatei de coletar as credenciais da mídia, foram necessários alguns dos meus colegas três horas em uma longa fila para obter seus próprios devido a problemas tecnológicos). Patriot Mobile, Moms for America, Provérbios de Media Group LLC e Revere PaymentsEles permaneceram como patrocinadores excelentes;Newsmax, The Daily Wire, Parler e Great American Pure FlixSão adições pendentes.

A União Conservadora Americana, dedicada ao CPAC, não respondeu a uma consulta por e -mail sobre sua influência. Mas Matt Schlapp, presidente da União Conservadora Americana, e Mercedes Schlapp, sua esposa que também está envolvida com o CPAC, estão projetando Buzz, dizendo ingressos de primeiro nível. esgotadoe incentivar pessoas solteiras a comparecer de casamentos e compromissosEles deixaram o CPAC.

Bannón Ele também promoveu entradas com desconto do CPAC em seu programa e alojadoUm show ao vivo de um show ao vivo da “Força de Força Multiplicadora” em um evento anterior do CPAC na quarta -feira.

Vou publicar observações do CPAC em X: @emilybroksnews . Você quer dizer olá? Me ping em ebrooks@thehill.com.

O que explica a diminuição do CPAC? Existem vários fatores em jogo.

A ascensão de Trump e a esfera conservadora que se fundem ao seu redor pode significar que há menos apetite para explorar ideologias variáveis ​​e marcas de líderes, como no início de 2010.

A pandemia covid-19 e a proibição de grandes eventos provavelmente desafiaram o evento por um longo tempo e mudaram as regras ao seu redor, mesmo quando o CPAC encontrou soluções apresentadas, como acomodações na Flórida.

Organizações como Turning Point Us Mais América.

E talvez o mais importante, a União Conservadora Americana viu um Êxodo por muito tempo Membros do conselho Em 2023, com algumas preocupações expressas sobre relatórios financeiros. As saídas coincidiram com Matt Schlapp lutando contra uma acusação de agressão sexual de um estrategista do Partido Republicano. Schlapp negou fortemente as irregularidades e o acusador, Carlton Huffman, deixou seu processo contra Schlapp no ​​início de 2024. CNN relatado naquela época que recebeu um contrato de US $ 480.000 a Huffman por meio de uma apólice de seguro.

Mas mesmo quando o CPAC diminuiu nos Estados Unidos, ganhou influência nos círculos conservadores em todo o mundo, organizando reuniões na Coréia, Brasil, Japão, Argentina e Hungria.

De fato, alguns dos principais palestrantes da conferência deste ano são líderes estrangeiros: o ex -presidente Bolsonaro do Brasil, presidente Javier Milei da Argentina, o primeiro -ministro Robert Fico da Eslováquia. Alguns vêem a expansão internacional como impressionante; céticos Levante suas sobrancelhasEm associações estrangeiras.

Mercedes Limpe Ele disse ao NewsmaxNa quarta -feira: “O CPAC se tornou quase as Nações Unidas em sentido, para promover a liberdade e a promoção da soberania e garantir que possamos lutar contra os inimigos”.

O verdadeiro teste de força será daqui a alguns anos, já que os conservadores estão procurando um sucessor de Trump. Se o CPAC se tornar muito bom, todos os principais participantes estarão lá.

Outros palestrantes do CPAC: Megyn Kelly, senador Ted Cruz (R-Texas), Czar Tom Homan, vice-presidente Vance, Ben Shapiro, deputado Byron Donalds (R-FLA), secretário de imprensa da Casa Branca Karoline Leavitt, advogado Geral Pam. Bondi, Matt Boyle de Brietbart, presidente da RNC, Michael Whatley, Mike Rowe, da Dirty Jobs.

A Aliança Maha-Maga pode durar? Uma nova coalizão ideológica que Mercedes Schlapp verificou o nome ao promover o CPAC para Megyn Kelly estava “tornando a América saudável novamente”.

Você pode confirmar que Maha está lá. Visto quarta -feira à noite no Centro de Convenções Gaylord, onde o CPAC é realizado: Do Bigmanque anteriormente era um consultor próximo do novo Secretário de Saúde e Serviços Humanos Robert F. Kennedy Jr.

Eu conheci Bigree na semana passada em uma entrevista coletiva dele Ação de Maha Organização organizada no National Press Club após a confirmação de Kennedy. Após pelo menos 30 minutos de conferências e repreensões de repórteres Bigtree por não cobrirem adequadamente as vacinas, pude conversar com ele sobre o abraço republicano do movimento Maha. Me disse:

“O Partido Democrata acaba de render todo o movimento de saúde natural, no qual eu cresci, todas as mães crocantes de granola, meus pais hippie, eram democratas. E em algum golpe de gênio, eles simplesmente deixaram todo o hippie e filho dos hippies que lutaram pelos direitos humanos e pela liberdade de expressão na década de 1960, que apoiavam Robert Kennedy e JFK, simplesmente deixam todo esse grupo de pessoas se mudar para o Partido Republicano. Essa será uma das piores decisões tomadas por um partido político na história deste país.

Mas, embora o Bigree não veja que os democratas podem recuperar esses eleitores, e as perspectivas para os republicanos mantê -los no dobro depois que Trump não está mais no topo do ingresso? Ele disse que não se importa com isso.

“Estamos em uma posição com a qual nunca sonhamos. Superamos além dos nossos sonhos mais loucos ”, disse Bigree.

Esta semana no mundo conservador além do CPAC …

Falhas de política externa: Meu colega Caroline Vakil Relatos de que, mesmo quando os republicanos geralmente são energizados antes do CPAC, são exibidas linhas de falha na política externa.

Presidente da Fundação Heritage Kevin Roberts, Falando em uma chamada de imprensa da Conferência de Cidadania Responsável (ARC) da Alliance for London no início desta semana, o ex-líder do Partido Republicano do Senado Mitch McConnell (R-KY), que votou contra algumas seleções do gabinete de Trump.

“O que vejo é que é hora de pessoas como o senador McConnell, respeitosamente, subirem ao trem”, disse Roberts no contexto de divisões sobre política externa.

“O trem saiu da estação, e o trem não é apenas o presidente dos Estados Unidos, tudo devido a ele. É o movimento conservador.

Mudança da estratégia ‘Pro-vida’: Os líderes do movimento contra o aborto, incluindo Leonard Leo e Robert George, anunciaram um investimento de US $ 30 milhões em um novo fundo de risco pró-vida e uma nova organização da conferência de liderança da vida que se concentrará mais na construção de uma “cultura da vida “Do que em mudar as leis.

Relatórios digitais da Fox NewsUm memorando sobre a nova iniciativa que leva alguns golpes de infraestrutura anti-aborto existentes: “(o) Estratégias de LD para construir apoio público e avançar a causa nas legislaturas e os tribunais devem ser repensados ​​e, em alguns casos, revisados ​​… Alguns grupos têm adaptado e está desenhando estratégias vencedoras. Seja mais fraco e menos eficaz.

“Além disso, a batalha pelo aborto nunca foi, e nunca deve se tornar, simplesmente para garantir que o problema seja delegado a atores governamentais adequados … Nossa coalizão trabalhará incansavelmente para fornecer proteção genuína aos bebês nascidos e práticos de assistência prática para mulheres carentes de gravidez.

Sou Emily Brooks, a repórter de liderança da casa na colina, expandindo para cobrir o ecossistema mais amplo, as influências e os debates em Washington, DC, envie -me observações e conselhos: ebrooks@thehill.com.

