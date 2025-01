O instalador disse aos moradores que a cerca de bambu no Mar de Tangerang faz parte da PSN.

Tangerang, AO VIVO – A instalação de cercas de bambu na área marinha de Tangerang Regency, Banten, foi mencionada pelos instaladores que eram pescadores no âmbito do Projeto Estratégico Nacional (PSN), o que assustou os moradores locais.

“Quanto à instalação desta cerca, os moradores de Kronjo, especificamente na Ilha Cangkir, nos negaram. Já que o mar pertence ao estado, por que limitá-lo? ., PSN, então estávamos com medo”, disse Heru, um residente local que também é um quadro que se preocupa com o meio ambiente em Kronjo, Ilha Cangkir, Tangerang, sexta-feira, 9 de janeiro de 2025.

No entanto, quando questionado sobre as licenças, Heru disse que os pescadores não podiam fornecer provas.

“Pedimos autorização, ninguém nos deu, mas a linguagem era para PSN, então deixamos por isso mesmo, também ficamos com medo”, disse.

