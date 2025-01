O investimento em Bekasi aumenta, as vendas da Lippo Cikarang também crescem

Jacarta – A realização de investimentos em Bekasi Regency até o terceiro trimestre de 2024 atingiu IDR 54 trilhões. Este número excedeu a meta estabelecida pelo governo local de 50 biliões de rupias até 2024.

No período de janeiro a setembro de 2024, a PT Lippo Cikarang Tbk, (LPCK), a incorporadora imobiliária Lippo Cikarang Cosmopolis, também registrou vendas contratadas atingindo IDR 1,05 trilhão. Desse valor, 64% vieram de produtos residenciais, 27% de produtos comerciais e 9% de produtos industriais.

“A LPCK está comprometida em expandir as ofertas e a inovação para os compradores de casas pela primeira vez por meio de novos produtos de habitação a preços acessíveis em Lippo Cikarang Cosmopolis”, disse a diretora presidente da LPCK, Gita Irmasari, em um comunicado por escrito, na quinta-feira, 9 de janeiro de 2025.

 Habitação desenvolvida por Lippo Cikarang

Continuando, respondendo à alta demanda de lojas/comerciais, a LPCK lançou o The Hive @ Neo Patio com preços a partir de IDR 1,31 bilhão.

A administração da LPCK, continuou ele, está otimista de que será capaz de atingir a meta de pré-vendas em 2024, mantendo um forte impulso de vendas.

Entretanto, em termos de investimento, o Chefe dos Serviços Integrados e Serviço Integrado de Investimento da Bekasi Regency, Suhup, afirmou que a realização de investimentos até ao terceiro trimestre de 2024 fez da Bekasi Regency a área com maior realização de investimentos em West Java.

Suhup explicou ainda que a concretização do investimento partiu do Investimento Estrangeiro Direto (PMA) no valor de IDR 39,36 trilhões e do Investimento Interno (PMDN) no valor de IDR 14,77 trilhões.

Vários sectores importantes que preocupam os investidores incluem habitação, zonas industriais, escritórios, serviços, indústrias metalúrgicas, de maquinaria e electrónica, bem como a indústria automóvel e de equipamento de transporte, incluindo armazenamento e telecomunicações.

“O elevado valor deste investimento contribui positivamente para o desenvolvimento industrial na Regência de Bekasi, incluindo o emprego. Ao longo de 2024, até ao terceiro trimestre, o emprego atingirá 24.405 pessoas”, afirmou.