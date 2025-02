O Irã condena novas sanções dos Estados Unidos, “ilegais” e “infundados”

O Irã condena firmemente as novas sanções financeiras dos EUA e as chama de “ilegal” e “infundada” e diz respeito à venda de petróleo iraniano para a China “para financiamento – de acordo com as atividades militares dos EUA – Teerã”. “A decisão do novo governo dos EUA de pressionar a nação iraniana, impedindo que o comércio jurídico iraniano com seus parceiros econômicos seja uma medida ilegítima, ilegal e violenta”, disse Esmaeil Baqei, porta -voz da nota e definido “completamente injustificado e diferente de regras internacionais “Medidas”.

