O Irã diz que irá reconstruir instalações nucleares se for atacado, diz Masoud Fishshkian

O presidente iraniano, Masoud Peeshkian, disse na quinta -feira que seu país reconstruiria suas instalações nucleares se ele atacasse, seguindo os relatórios da mídia dos Estados Unidos que Israel provavelmente lançaria uma greve nos principais locais nucleares iranianos.

“Eles estão nos ameaçando que atacarão nossa instalação nuclear de Natanz. Eles vêm e atacam. São o cérebro de nossos filhos que a construíram”, disse Peeshkian durante uma visita à província de Bushehr, sul de Bushehr.

“Se você destruir cem (instalações nucleares), nossos filhos construirão mil”, disse ele, sem se referir diretamente aos relatórios dos EUA.

Ele Washington Post Na quinta -feira, citando a inteligência americana, que Israel “provavelmente tentou uma greve nas instalações nucleares de Natanz e Natanz no Irã nos primeiros seis meses de 2025”.

O relatório se referiu a “duas opções de ataque em potencial, cada uma que envolve os Estados Unidos que fornecem suporte na forma de reabastecimento de combustível aéreo, bem como inteligência, vigilância e reconhecimento”.

Ele Wall Street Journal Ele já havia realizado um relatório semelhante.

Os relatórios ocorreram quando as tensões dispararam depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, restaurou sua política de “pressão máxima” sobre as acusações de que o Irã está tentando desenvolver uma arma nuclear. Teerã constantemente negou acusações.

Ao mesmo tempo, Trump pediu para chegar a um acordo com o Irã.

“Gostaria de um acordo com o Irã no Non Nuclear. Prefiro que estivesse bombardeado”, disse Trump ao New York Post na sexta -feira, acrescentando: “Se fizéssemos o acordo, Israel não os bombardeia”.

O Irã e Israel trocaram ataques diretos no ano passado pela primeira vez no contexto das tensões regionais muito altas causadas pela guerra de Gaza.

Em 26 de outubro, Israel bombardeou locais militares no Irã, matando quatro militares, em resposta a uma inundação de 1º de outubro, cerca de 200 mísseis do Irã.

Alguns analistas dizem que Israel infligiu sérios danos às defesas aéreas iranianas e às capacidades de mísseis e ainda poderia lançar uma ação de grande escala contra a República Islâmica, enquanto o Irã negou qualquer dano importante às suas instalações.

Em 13 de abril, o Irã enviou drones e mísseis em Israel, em retaliação por um ataque mortal em 1º de abril contra seu consulado de Damasco, culpado por Israel.