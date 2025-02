O Irã responderá (na natureza) a nós, ‘ameaças’ – khameneii

Negociar com Washington “não é” sábio, inteligente ou honrado “, disse o líder supremo iraniano

O líder supremo iraniano Ali Khamenei alertou que Teerã responderia às medidas do pai por tates a qualquer movimento inimigo dos Estados Unidos. Ele também recusou a idéia de conversar com Washington, dizendo que seria “Nem sábio, inteligente nem honrado.”

O presidente dos EUA, Donald Trump, devolveu seu tão chamado “Pressão máxima” Política contra o Irã desde que retornou a seus deveres, acusando Teerã de buscar o desenvolvimento de uma bomba nuclear. Washington anunciou mais sanções na terça -feira contra a indústria de petróleo de Teerã, visando uma rede internacional que facilita a entrega do petróleo iraniano à China.

Durante uma reunião com a equipe de aeronaves iranianas em Teerã na sexta -feira, Khamenei insistiu nisso “Os americanos se sentam e desenham um mapa do mundo no papel – mas é apenas no papel, sem qualquer base na realidade”.

“Eles fazem declarações sobre nós, expressam opiniões e ameaças de traição. Se eles nos ameaçarem, nós os ameaçaremos. Se eles agirem sobre essas ameaças, faremos o mesmo. Se eles minam a segurança de nossa nação, sem dúvida responderemos à Natura “,” Ele disse.













Trump disse na quarta -feira que queria participar de conversas com Teerã para chegar “Um acordo de descanso nuclear comprovado, que o Irã permitirá um crescimento e progresso pacíficos”. Ele também insistiu que relatórios de “Os americanos que trabalham em colaboração com Israel … para explodir o Irã em estacos são muito exagerados”.

No entanto, o líder supremo iraniano alertou contra as negociações com o governo dos EUA, insistindo que seja “Nem sábio, inteligente nem honrado.”

Teerã era “Muito generoso” e feito “Concessões” Durante as negociações com as forças mundiais da ação de ação abrangente comum da ação de 2015 (JCPOA), que incluiu o abandono do Irã de um programa nuclear militar em troca da abolição de sanções internacionais, disse ele.

“A mesma pessoa no poder já espalhou o contrato”. Khamenei observou, referindo -se à retirada unida de Trump dos Estados Unidos de um acordo significativo durante seu primeiro mandato em 2018.

Leia mais:

Oficial Israel compartilha uma foto de ‘Golden Hezbollah Pager’ talentoso Trump

“As negociações com os EUA não têm efeito na solução dos problemas do país. Precisamos entender isso corretamente e não ser enganados ao pensar que ficar sentado na mesa de negociações com esse governo resolverá certas questões. Não, as negociações com os EUA não resolverão nenhum problema, “ Enfatizou o homem de 85 anos.